Koliko Hrvatska može na Mundijalu? Superračunalo izbacilo procjene

Hrvatska nogometna reprezentacija bez većih je drama osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Pred nama je dosad najveći Mundijal, a cijeli nogometni svijet čeka 6. prosinca, kada će se u Washingtonu održati ždrijeb skupina.

Izabranici Zlatka Dalića naći će se u drugom potu, što potvrđuje status koji su izgradili posljednjih godina. Podsjetimo, Hrvatska je na prethodna dva Svjetska prvenstva osvojila medalje, srebro u Rusiji i broncu u Kataru. Ipak, unatoč tim impresivnim rezultatima, globalne kladionice i analitički modeli ne vide je kao jednog od vodećih favorita.

Prema procjeni Optina superračunala, objavljenoj ovih dana, Hrvatskoj se daje tek 1.1 posto izgleda za osvajanje naslova prvaka svijeta.

Sve o Hrvatskoj i Svjetskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr!

Time dijeli 14. mjesto na listi favorita zajedno s Meksikom, jednim od domaćina turnira. Ta je prognoza ipak nešto optimističnija od nedavne analize ESPN-a, prema kojoj se Hrvatska našla tek na 19. poziciji. Na vrhu ljestvice očekivano su tri reprezentacije: Španjolska, Francuska i Engleska, koje se smatraju glavnim kandidatima za osvajanje zlata.

