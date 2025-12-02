FREEMAIL
Koliko Hrvatska može na Mundijalu? Superračunalo izbacilo procjene

Koliko Hrvatska može na Mundijalu? Superračunalo izbacilo procjene
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

Hrvatska je na prethodna dva Svjetska prvenstva osvojila medalje, srebro u Rusiji i broncu u Kataru

2.12.2025.
8:25
Sportski.net
Stefan Ivanovic/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija bez većih je drama osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Pred nama je dosad najveći Mundijal, a cijeli nogometni svijet čeka 6. prosinca, kada će se u Washingtonu održati ždrijeb skupina.

Izabranici Zlatka Dalića naći će se u drugom potu, što potvrđuje status koji su izgradili posljednjih godina. Podsjetimo, Hrvatska je na prethodna dva Svjetska prvenstva osvojila medalje, srebro u Rusiji i broncu u Kataru. Ipak, unatoč tim impresivnim rezultatima, globalne kladionice i analitički modeli ne vide je kao jednog od vodećih favorita.

Prema procjeni Optina superračunala, objavljenoj ovih dana, Hrvatskoj se daje tek 1.1 posto izgleda za osvajanje naslova prvaka svijeta.

Sve o Hrvatskoj i Svjetskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr!

Time dijeli 14. mjesto na listi favorita zajedno s Meksikom, jednim od domaćina turnira. Ta je prognoza ipak nešto optimističnija od nedavne analize ESPN-a, prema kojoj se Hrvatska našla tek na 19. poziciji. Na vrhu ljestvice očekivano su tri reprezentacije: Španjolska, Francuska i Engleska, koje se smatraju glavnim kandidatima za osvajanje zlata.

Pogreb Sanjina Španovića je u srijedu (3.12.) u 14.00 na zagrebačkom Krematoriju.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

