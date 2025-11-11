Kruno Jurčić u elitnom društvu: Može se izjednačiti s Kloppom i Simeoneom, ali treba čudo

Hrvatski trener Krunoslav Jurčić proživljava možda najuspješniju godinu u svojoj trenerskoj karijeri. Na klupi egipatskog Pyramidsa, kluba osnovanog tek 2008. godine, Jurčić je uspio napraviti nešto što se donedavno činilo nemogućim dovesti momčad do samog vrha afričkog nogometa.

Pod njegovim vodstvom, Pyramids je u 2025. godini osvojio Afričku Ligu prvaka i Afrički Superkup, dok mu je naslov prvaka Egipta izmaknuo za samo nekoliko bodova.

Za klub koji se tek probija na kontinentalnoj sceni, to je uspjeh koji je premašio sva očekivanja, a Jurčićev rad prepoznat je i izvan granica Afrike. Zahvaljujući tim rezultatima, Jurčić se našao među kandidatima za svjetskog trenera godine prema izboru IFFHS-a (Međunarodne federacije za nogometnu povijest i statistiku).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Riječ je o prestižnom priznanju o kojem odlučuju novinari i stručnjaci iz više od 120 zemalja svijeta, a kriterij je uspjeh tijekom kalendarske godine.

Time je hrvatski stručnjak ušao u elitno društvo najvećih svjetskih trenera, među kojima su Jürgen Klopp, Diego Simeone, Hansi Flick, Antonio Conte, Mikel Arteta, Luis Enrique. Sama nominacija potvrđuje koliko visoko međunarodna javnost cijeni posao koji Jurčić radi u Egiptu, posebno ako se zna da treneri izvan Europe rijetko ulaze u ovaj izbor.

Od osnivanja nagrade do danas, samo je jedan ne-europski trener osvojio priznanje,legendarni Carlos Bianchi, koji je s Bocom Juniors slavio 2000. i 2003. godine. Bez obzira na konačni ishod glasovanja, činjenica da se njegovo ime spominje uz Kloppa, Simeonea i Flicka, sama po sebi je veliko priznanje hrvatskom nogometu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska štafeta prije 25 godina bila je na OI, njihovi rekordi stoje i danas