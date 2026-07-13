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VIKEND RETROVIZOR /

Krunidba u Wimbledonu i nogometna groznica u Americi obilježili su vikend za nama

Krunidba u Wimbledonu i nogometna groznica u Americi obilježili su vikend za nama
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Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Profimedia

Specijal Net.hr-a 'Vikend retrovizor' donosi pregled najvažnijih sportskih događaja u vikendu iza nas

13.7.2026.
10:28
Sportski.net
ROBERTO SCHMIDT/AFP/Profimedia
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Protekli vikend donio je pregršt sportskih uzbuđenja, od dramatičnih finala na svetoj travi Wimbledona do raspleta u četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva. Na stazama su dominirali stari i novi šampioni, a biciklistička elita borila se s vrućinom i teškim usponima u Francuskoj.

Sinnerova dominacija i češko slavlje u Londonu

Jannik Sinner još je jednom potvrdio zašto je najbolji svjetski tenisač, obranivši titulu pobjednika Wimbledona. U napetom finalu, pred tribinama ispunjenim zvijezdama, svladao je Alexandera Zvereva sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Meč je trajao gotovo četiri sata, a Talijan je u ključnim trenucima bio smireniji, prelomivši dvoboj u tie-breaku drugog seta. Ovom pobjedom, svojom petom na Grand Slamovima, postao je deseti tenisač u Open eri koji je obranio naslov.

U ženskom finalu slavila je 21-godišnja Linda Nosková, koja je u srazu dviju Čehinja nadigrala Karolinu Muchovu 6-2, 5-7, 6-3. Mlada Nosková stigla je do svoje prve Grand Slam titule, postavši najmlađa pobjednica Wimbledona u posljednjih 15 godina. Muchová je pokazala veliku borbenost spasivši čak pet meč lopti u drugom setu, no Nosková je u odlučujućem setu pronašla snagu za pobjedu.

Poznati polufinalisti Svjetskog prvenstva

Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u ulazi u samu završnicu. Nakon uzbudljivih četvrtfinalnih dvoboja poznati su svi polufinalisti, a za mjesto u velikom finalu borit će se Argentina, Engleska, Španjolska i Francuska. Engleska je u produžecima slomila otpor Norveške s 2-1 golom Judea Bellinghama, dok je Argentina, također nakon dodatnog vremena, svladala Švicarsku s 3-1. Francuska je bila uvjerljiva protiv Maroka, a Španjolska je nadigrala Belgiju. Polufinale donosi dva spektakla: u utorak se u Atlanti sastaju Argentina i Engleska, a dan ranije u Dallasu snage će odmjeriti Francuska i Španjolska.

Marquezov rekord i Van der Poelov bijeg

Na dva kotača, vikend je pripao iskusnim majstorima. U klasi MotoGP, Marc Marquez potvrdio je status kralja Sachsenringa pobjedom na VN Njemačke. Za 33-godišnjeg Španjolca to je deseta pobjeda na toj stazi, kojom je dominantno najavio borbu za naslov. Istovremeno, na cestama Francuske, Mathieu van der Poel slavio je u kaotičnoj devetoj etapi Tour de Francea. Nizozemac je bio najjači u sprintu četveročlane skupine bjegunaca koja je uspjela izdržati do cilja unatoč potjeri pelotona i velikoj vrućini. U ukupnom poretku i dalje uvjerljivo vodi Slovenac Tadej Pogačar.

Sportski vikend je iza nas, no uzbuđenja se nastavljaju već sredinom tjedna polufinalnim dvobojima u nogometu, dok karavana Tour de Francea ulazi u odlučujuće etape.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
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