Hrvatski nogometaš Luka Modrić nastavlja skupljati pehare namijenjene pobjednicima Lige prvaka. U Parizu je, nakon pobjede Reala protiv Liverpoola od 1-0, osvojio peti put to prestižno natjecanje. Nakon utakmice svi su živi željeli doći od njega i čuti što ima za reći.

"Još uvijek pokušavamo shvatiti što se dogodilo, što smo napravili. Uistinu nema riječi da bi se to opisalo", rekao je Modrić nakon susreta.

"Uvijek smo govorili da nema ničeg većeg od Real Madrida, i to je potrebno uvijek ponavljati", dodao je.

Scena za pamćenje

A nakon susreta hrvatski kapetan sudjelovao je u nezaboravnoj sceni s Tonijem Kroosom, scena koja je dodirnula cijeli svijet. Nakon posljednjeg zvižduka Kroos je legao na travnjak te mu je prišao Luka koji se bacio na njega.

Dvojac se grlio i ljubio prije nego što su obojica ostali ležati na leđima u nevjerici. Vezni igrači Reala zajedno su došli do pete titule prvaka Europe, a Nijemac se osvrnuo na scenu koja je dirnula svijet. Popularni As je pisao kako su obojica slavili kao da su osvojili prvu, a ne petu Ligu prvaka.

"Ono što smo Luka i ja u tom trenutku osjećali je teško opisati. Nisam puno razmišljao, bio sam presretan. Luka je osjećao istu stvar. To je nevjerojatno, osvojili smo toliko toga zajedno, ali ovo nismo očekivali… Na kraju, kada pobijediš najbolje europske momčadi, to se jednostavno dogodi. Do toga smo došli momčadskim duhom, činjenica da smo vjerovali jedan u drugoga", rekao je Nijemac.