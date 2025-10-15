Kroos čuo psovku na hrvatskom pa pojasnio zašto se odmah sjetio Luke Modrića

Toni Kroos čuda je osvojio u karijeri igrajući u paru s Lukom Modrićem s kojim je u paru osvojio pet Ligi prvaka.

Neki idu toliko daleko pa ističu da je to jedan od najboljih veznih tandema u povijesti nogometa, a Nijemac je igrajući uz hrvatskog kapetana, čini se, naučio i pokoji hrvatski izraz.

Kroos je nakon odlaska u mirovinu ostao prisutan u nogometu kroz vlastiti projekt, dvoransku Icon League, a tijekom jedne utakmice nasmijao se kad je začuo psovku na hrvatskom jeziku.

"U pi*ku materinu", čulo se, a Kroos se nasmijao i pojasnio kako je godinama igrao s vrlo poznatim Hrvatom, misleći na Modrića, pa dobro razumije što je rečeno i mogao bi to prevesti.

"Odličan prijevod, Toni Kroos", napisali su uz snimku situacije na Instagramu, a u komentarima se javio i Kroos ostavivši emotikon plakanja od smijeha.

Iako je Modrić ostavio malo jači trag u Realu od Kroosa, gledajuću ukupne trofeje Kroos je i bolji od našeg Luke. Ukupno svaki ima po šest Ligi prvaka (Luka s Realom, a Toni uz pet s Realom ima i jednu s Bayernom), no Nijemac je i Svjetski prvak iz 2014. s Njemačkom.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice nakon Finske: 'Bile smo nervozne, kad je trema popustila i mi smo se raspustile'