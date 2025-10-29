Kraljevski klub uzvraća udarac: Real Madrid tuži UEFA-u za ‘zloupotrebu moći’

Novi pravni udarac potresao je europski nogomet kada je Real Madrid službeno najavio da će tražiti “značajnu novčanu odštetu” od UEFA-e nakon što je Županijski sud u Madridu odbacio žalbe UEFA-e, La Lige i Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) u slučaju Europske Superlige.

Ova presuda predstavlja još jednu pravnu pobjedu za klub Florentina Péreza, potvrđujući da je UEFA prekršila europsko zakonodavstvo o tržišnom natjecanju zloupotrijebivši svoj dominantan položaj.

Real Madrid: “UEFA je kriva, a mi ćemo tražiti pravdu”

U službenom priopćenju objavljenom odmah nakon presude, iz Reala su poručili:

“Pozdravljamo odluku suda kojom su odbačene žalbe UEFA-e, La Lige i RFEF-a. Presuda potvrđuje da je UEFA teško prekršila zakon o tržišnom natjecanju Europske unije u slučaju Superlige, zloupotrijebivši svoj dominantan položaj.”

Klub je istaknuo kako će zatražiti financijsku naknadu zbog štete koju je, tvrde, pretrpio u višegodišnjem sporu s europskom nogometnom organizacijom.

Podsjetnik: Sve je počelo 2021.

Podsjetimo, sve je započelo u travnju 2021., kada su Real Madrid, Barcelona i još deset europskih velikana najavili osnivanje Europske Superlige, natjecanja koje je trebalo biti konkurencija Ligi prvaka.

Zbog ogromnog pritiska javnosti, politike i navijača, većina klubova povukla se iz projekta, dok su Real i Barcelona ostali jedini koji su nastavili braniti ideju, danas poznatu pod novim imenom – “Unify League”.

UEFA je tada pokušala sankcionirati klubove, no madridski je sud sada potvrdio da je tim potezom UEFA prekršila pravila tržišnog natjecanja EU-a.

Perez: “Ovo je pobjeda za sve koji žele slobodan nogomet”

Florentino Pérez, poznat po svojoj upornosti u borbi protiv UEFA-ina monopola, ovaj put može biti zadovoljan. Klub je presudu nazvao “povijesnim trenutkom” koji otvara vrata “transparentnijem i pravednijem europskom nogometu”.

Real Madrid tvrdi da je tijekom 2025. godine imao više sastanaka s UEFA-om o reformi europskog nogometa, no dogovor nije postignut.

“Nastavit ćemo raditi za dobrobit nogometa i njegovih navijača”, poručili su iz Reala.

UEFA: “Presuda ne znači povratak Superlige”

UEFA je, očekivano, brzo reagirala i pokušala umanjiti značaj presude.

“Ova odluka ne znači da je projekt Superlige ponovno aktualan. Naša pravila o međunarodnim natjecanjima ostaju na snazi i usklađena su s europskim zakonima”, stoji u priopćenju.

Krovna europska organizacija naglašava kako i dalje brani “model europskog sporta utemeljen na zaslugama, otvorenosti i solidarnosti”, dodajući da će presudu temeljito proučiti prije daljnjih koraka.

