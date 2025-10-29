Kraljevski klub uzvraća udarac: Real Madrid tuži UEFA-u za ‘zloupotrebu moći’
Presuda madridskog suda mogla bi imati dalekosežne posljedice za budućnost europskog nogometa. Iako UEFA tvrdi da je sve “pod kontrolom”, Real Madrid ovom pobjedom dobiva pravni temelj za traženje velike novčane odštete
Novi pravni udarac potresao je europski nogomet kada je Real Madrid službeno najavio da će tražiti “značajnu novčanu odštetu” od UEFA-e nakon što je Županijski sud u Madridu odbacio žalbe UEFA-e, La Lige i Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) u slučaju Europske Superlige.
Ova presuda predstavlja još jednu pravnu pobjedu za klub Florentina Péreza, potvrđujući da je UEFA prekršila europsko zakonodavstvo o tržišnom natjecanju zloupotrijebivši svoj dominantan položaj.
Real Madrid: “UEFA je kriva, a mi ćemo tražiti pravdu”
U službenom priopćenju objavljenom odmah nakon presude, iz Reala su poručili:
“Pozdravljamo odluku suda kojom su odbačene žalbe UEFA-e, La Lige i RFEF-a. Presuda potvrđuje da je UEFA teško prekršila zakon o tržišnom natjecanju Europske unije u slučaju Superlige, zloupotrijebivši svoj dominantan položaj.”
Klub je istaknuo kako će zatražiti financijsku naknadu zbog štete koju je, tvrde, pretrpio u višegodišnjem sporu s europskom nogometnom organizacijom.
Sve o Real Madridu čitajte na portalu Net.hr
Podsjetnik: Sve je počelo 2021.
Podsjetimo, sve je započelo u travnju 2021., kada su Real Madrid, Barcelona i još deset europskih velikana najavili osnivanje Europske Superlige, natjecanja koje je trebalo biti konkurencija Ligi prvaka.
Zbog ogromnog pritiska javnosti, politike i navijača, većina klubova povukla se iz projekta, dok su Real i Barcelona ostali jedini koji su nastavili braniti ideju, danas poznatu pod novim imenom – “Unify League”.
UEFA je tada pokušala sankcionirati klubove, no madridski je sud sada potvrdio da je tim potezom UEFA prekršila pravila tržišnog natjecanja EU-a.
Perez: “Ovo je pobjeda za sve koji žele slobodan nogomet”
Florentino Pérez, poznat po svojoj upornosti u borbi protiv UEFA-ina monopola, ovaj put može biti zadovoljan. Klub je presudu nazvao “povijesnim trenutkom” koji otvara vrata “transparentnijem i pravednijem europskom nogometu”.
Real Madrid tvrdi da je tijekom 2025. godine imao više sastanaka s UEFA-om o reformi europskog nogometa, no dogovor nije postignut.
“Nastavit ćemo raditi za dobrobit nogometa i njegovih navijača”, poručili su iz Reala.
UEFA: “Presuda ne znači povratak Superlige”
UEFA je, očekivano, brzo reagirala i pokušala umanjiti značaj presude.
“Ova odluka ne znači da je projekt Superlige ponovno aktualan. Naša pravila o međunarodnim natjecanjima ostaju na snazi i usklađena su s europskim zakonima”, stoji u priopćenju.
Krovna europska organizacija naglašava kako i dalje brani “model europskog sporta utemeljen na zaslugama, otvorenosti i solidarnosti”, dodajući da će presudu temeljito proučiti prije daljnjih koraka.
POGLEDAJTE VIDEO: Tuš mlade Slatinjanke ruši veće i jače hrvačice od nje: 'Ponosna sam, nadam se odlasku na OI'