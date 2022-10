U susretu 4. kola E skupine nogometne Lige prvaka Chelsea je na gostovanju pobijedio Milan sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice u skupini u kojoj se nalazi zagrebački Dinamo.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 18. minuti. Fikayo Tomori je srušio u kaznenom prostoru Masona Mounta, koji je išao sam na gol.

Tomori je dobio crveni karton, a gosti jedanaesterac koji je realizirao Jorginho. S igračem više "Bluesi" su u 34. minuti stigli i do drugog gola. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić sjajno je pronašao Pierrea-Emericka Aubameyanga koji je utrčao po desnoj strani u kazneni prostor te svladao Cipriana Tatarusanua.

U nastavku susreta londonski sastav je rutinski obranio prednost upisavši drugu pobjedu u skupini. Ante Rebić je za Milan igrao od 62. minute, dok je Kovačić odigrao cijeli susret za goste.

U drugom susretu iz ove skupine Dinamo i RB Salzburg su odigrali 1-1.

Na ljestvici vodi Chelsea sa sedam bodova, RB Salzburg ima šest, a Dinamo i Milan po četiri boda.

'Kraljevi' prošli dalje

U susretu 4. kola F skupine nogometne Lige prvaka Šahtar, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Jovičević, je u Varšavi odigrao 1-1 protiv europskog prvaka Real Madrida koji se spasio golom u sudačkoj nadoknadi.

"Kraljevski klub" je tim bodom osigurao prolaz u osminu finala.

Prvu veliku priliku imali su gosti u 18. minuti. Pucao je Karim Benzema, ali je Anatolij Trubin odlično reagirao. U 27. minuti je uzvratio Šahtar, opasno je pucao Oleksandr Zubkov, no gostujuća obrana je blokirala njegov udarac. U završnici poluvremena prilike su imali Benzema, Rodrygo i Federico Valverde, ali nije bilo promjene rezultata.

Već na startu drugog dijela ukrajinski sastav je poveo, ovoga puta Zubkov je bio precizan pogodovši glavom za vodstvo. Domaćin je u 65. mogao i do drugog gola, no Lassina Traore je pogodio prečku. Real je u završnici susreta imao nekolik prilika, no nije uspio probiti domaću obranu. Kada se već činilo kako će završiti domaćom pobjedom, Antonio Rudiger je u petoj minuti nadoknade skočio na odličan centaršut i glavom zabio pod prečku.

Luka Modrić je za Real igrao od 57. minute.

Vatrenima puna minutaža

U drugom susretu RB Leipzig je na gostovanju pobijedio Celtic sa 2-0.

Strijelci za goste bili su Timo Werner (75) i Emil Forsberg (84). Domaćin je najbolju priliku imao u 28. minuti kada je Matthew O'Riley pucao s ruba kaznenog prostorta, ali je pogodio desnu stativu.

Josip Juranović je igrao cijeli susret za Celtic, baš kao i Joško Gvardiol za goste.

Real Madrid vodi sa 10 bodova, RB Leipzig se probio na drugu poziciju sa šest bodova, Šahtar ima pet, a Celtic je ostao na jednom bodu.

Raktić asistirao

U skupini G Borussia Dortmund i Sevilla su odigrali 1-1, dok su u prvom susretu iz skupine FC Kopenhagen i Manchester City su odigrali 0-0. Kako je u Dortmundu završilo bez pobjednika, City je osigurao prolaz.

Sevilla, pod vodstvom novog trenera Jorgea Sampaolija, je povela u 18. minuti golom Tanguyja Nianzoua na asistenciju Ivana Rakitića kojem je to bila prva asistencija ove sezone. Bivši hrvatski reprezentativac ubacio je iz slobodnog udarca, a Nianzou glavom zabio za 1-0. Borussija je izjednačila u 35. minuti, a strijelac je bio Jude Bellingham. Rakitić je za španjolski sastav odigrao cijeli susret.

Kiks Cityja

Prošlog tjedna su "Građani" počastili danskog prvaka s "petardom", no uzvrat na Parkenu je završio bez golova.

Bio je to prvi Cityjev remi u skupini nakon tri uzastopne pobjede uz razliku pogodaka 11-1, dok je Kopenhagen već četvrti domaći susret u skupinama LP odigrao 0-0 (City, Sevilla, Porto, Leicester City).

Engleski prvak je u Danskoj nastupio bez Erlinga Haalanda kojeg je Pep Guardiola odlučio odmoriti. Norveški napadač je dobio poštedu prvi put ove sezone, a umjesto njega zaigrao je Julian Alvarez. Argentinski napadač je već u sedmoj minuti imao odličnu priliku, ali je pucao pored desne stative. Četiri minute kasnije Rodri je fantastičnim udarcem sa 20 metara zabio u same rašlje. Međutim, portugalski sudac Artur Soares Dias je nakon asistencije VAR sobe poništio pogodak jer je Riyad Mahrez tijekom akcije igrao rukom. Bio je to početak muka alžirskog napadača koji će dugo pamtiti ovu utakmicu.

U 25. minuti je rukom igrao i domaći igrač Nicolai Boilesen, a sudac je nakon pomoći VAR-a pokazao na bijelu točku. Mahrez je pucao, no Kamil Grabara je obranio njegov udarac.

Samo pet minuta kasnije City je ostao s igračem manje. Sergio Gomez je oborio Hakona Amara Haraldssona, ponovo se uključio VAR, nakon čega je Dias isključio Gomeza. Guardiola je odmah napravio zamjenu izvadivši iz igre indisponiranog Mahreza. Gosti su imali odličnu priliku i na otvaranju drugog dijela. no Grabara je obranio udarac Kevina De Bruynea. Premda je imao igrača manje, City je kontrolirao tempo igre pomoću brzih, kratkih paseva, međutim nije bilo previše uzbuđenja.

City je na vrhu ljestvice sa 10 bodova, Borusija ima sedam, dok su Sevilla i Kopenhagen na dva boda.

Parižanima (samo) bod

U derbiju skupine H PSG i Benfica su remizirali 1-1, baš kao i prošlog tjedna u Lisabonu.

Francuski prvak je poveo u 40. minuti golom Kylaina Mbappea iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Antonio Silva oborivši Bernata. Mbappeu je to bio 31 gol za PSG u Ligi prvaka čime je postao najbolji strijelac pariškog kluba u ovom natjecanju. Gol manje je zabio Urugvajac Edison Cavani.

Gosti su izjednačili u 62. minuti, također iz jedanaesterca, a precizan je bio Joao Mario. Prekršaj je skrivio Marco Verratti oborivši Rafa Silvu.

U prvom susretu nogometaši Maccabi Haife priredili su veliko iznenađenje pobijedivši Juventus sa 2-0 ostvarivši tako prvu pobjedu u ovom natjecanju u posljednjih 20 godina.

Izraelskom prvaku ovo je tek treći nastup u Ligi prvaka nakon sezona 2002/03. i 2009/10., a posljednju pobjedu Maccabi je u "elitnom društvu" ostvario prije 20 godina porazivši Manchester United sa 3-0. Te sezone momčadi iz Haife je bila treća u skupini nastavivši natjecanje u Kupu UEFA. Juve je ovim porazom samo produbio krizu gurnuvši Massimiliana Allegrija korak bliže otkazu nakon što je talijanski velikan u posljednjih devet susreta u svim natjecanjima ostvario samo dvije pobjede.

Domaćin je poveo već u sedmoj minuti golom Omera Atzilija, a isti je igrač u 42. minuti sjajno pogodio i za 2-0. Izraelski sastav je mogao do gola i u 12. minuti, no udaraca Tjaronna Cheryja je završio u okviru gola.

PSG i Benfica vode s osam bodova, dok Juventus i Maccabi imaju po tri boda.