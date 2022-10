Nogometaši Dinama i Red Bull Salzburga odigrali su u 4. kolu skupine E Lige prvaka bez pobjednika 1-1 (1-1), na maksimirskom stadionu.

RB Salzburg je poveo vrlo brzo, već u 12. minuti je strijelac bio Seiwald nakon pogreške Ivanušeca i brzog kontranapada kojeg su izveli gostujući igrači. No, Dinama je taj primljeni pogodak samo dodatno podignuo. Hrvatski prvak je do kraja prvog poluvremena bio mnogo bolji, napadao je i pritiskao suparnika, a do izjednačenja je došao u 40. minuti.

Strijelac je bio Ljubičić, s tim da je u svemu pomogao gostujući igrač Pavlović kojeg je lopta pogodila i pritom promijenila smjer. U nastavku nije bilo pogodaka iako su oba sastava imala nekoliko odličnih prilika za pogodak.

Reakcije nakon utakmice

Prvi je pred kamere Arena Sporta stao branič Dinama Josip Šutalo koji je dobio i priznanje za igrača utakmice.

"Mislim da smo se dobro borili. No, trebali smo možda i više u zadnjim minutama, energetski smo pali i to je bio jedan od razloga zbog kojih nismo došli do tri boda. Ništa još nije gotovo", rekao je Šutalo i dodao:

"Greške se događaju, to je normalno. Dobro smo se dignuli nakon prvog gola, to je najvažnije. Na vrijeme smo zabili, ali nedostajalo je energije u posljednjim minutama. Ništa nije izgubljeno, imamo još dvije utakmice i dat ćemo sve od sebe kako bismo došli do maksimalnog broja bodova."

Nakon Šutala, medijima se obratio Dario Špikić:

"Nismo nažalost uspjeli doći do sva tri boda. U prvom poluvremenu smo igrali odlično, u drugome isto, ali pred kraj smo izgubili gorivo da uzmemo sve. Tužni smo, ali i ponosni jer je to veliki bod u Ligi prvaka. Sada se okrećemo prvenstvu, a onda Milanu. Sve je otvoreno, kako smo pobijedili Chelsea ovdje, možemo i Milan, posebno uz ovakve navijače. Nadamo se najboljem", poručio je Špikić.

Nakon njega izjavu je dao hrvatski reprezentativac i ključni igrač Salzburga Luka Sučić.

"Naravno da smo zadovoljni. I dalje smo bez poraza i to puno govori. Sretni smo s bodom na Maksimiru. Bilo je jako teško, Dinamo nas je stisnuo. U drugo poluvrijeme smo izašli hrabrije, imali smo neke prilike, na primjer moja prečka. Da je to ušlo, bilo bi drugačije, ali zadovoljni smo i s bodom. Dinamo je pao oko 60. minute, a mi smo uveli svježe igrače. Čestitke Dinamu, odlično su odigrali, pogotovo u prvom poluvremenu, potpuno zasluženo su uzeli bod. Sada nam dolazi Chelsea, ali mi možemo svakog pobijediti i nikog se ne bojimo", poručio je Sučić.

Potom se na utakmicu osvrnuo trener Dinama Ante Čačić.

"U najavi utakmice sam rekao, uvijek malo nedostaje. Moram četitati igračima i navijačima koji su nas bodrili svoj 90 minuta. Nije lagano pobjeđivati u Ligi prvaka. Odigrali smo jako dobro prvo poluvrijeme, unatoč tome što smo primili rani gol. Nismo pokleknuli, bili smo svoji, držali smo dobar ritam i imali prilike koje nismo realizirali. U drugom poluvremenu se vidjelo da su oni puno energetski moćniji. Posljedica je bila da smo neke igrače morali silom prilika mijenjati. Željeli smo doći do tri boda, zato smo i radili neke izmjene i promijenili način igre. Imali smo prilike, ali imali su i oni iz tranzicije", rekao je Dinamov strateg i nastavio:

"Piše se bod, ovo je Liga prvaka, natjecanje u kojem nije lako doći do bodova. Mi smo u ritmu u kakvom jesmo. Čestitke igračima, znam u kakvom su stanju neki od njih, napravili su sve kako bismo stigli do tri boda. Moram biti zadovoljan bodom, mislim da smo i dalje živi."

"Mi u ovom trenutku imamo isti broj bodova kao jedan Milan. Nadam se da ćemo u tim utakmicama koje dolaze biti na nivou ove protekle četiri", rekao je Čačić i potom reagirao na komentar novinara da Dinamo ima priliku za popravni.

"Nema popravnog, ovo je Liga prvaka, ne liga bedaka. Igrati na ovakvoj razini i biti blizu sve četiri utakmice je velik kompliment za moju momčad. Do Milana ima vremena, ali učinit ćemo sve da tako krasnim ljudima podarimo dobru igru, a ako se poklopi i rezultat, nitko sretniji od nas", poručio je Čačić.