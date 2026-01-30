Kovačević: 'Nitko nam nije darovao 10 bodova, zasluženo smo prošli dalje'

Zasluženo smo prošli dalje, osvojili smo 10 bodova, nitko nam ih nije darovao, kazao je Dinamov trener Mario Kovačević nakon 0-2 poraza od Midtjyllanda u susretu posljednjeg kola Europske lige nakon kojeg su "Modri" zaključili ligaški dio natjecanja na 23. mjestu ljestvice i prošli dalje.

Dinamo se plasirao u nokaut fazu u kojoj će igrati protiv Bologne ili Genka.

"Čestitao bi Midtjyllandu na zasluženoj pobjedi, iako smo mi danas napravili puno dobrih stvari. Zaslužili smo postići barem pogodak, ali radujem se što smo prošli u drugi krug. Zasluženo smo prošli dalje, osvojili smo 10 bodova, iako je plan bio 11," kazao je Dinamov strateg za Arenasport.

"Željeli smo biti energičniji i brži, znali smo da je takva danska ekipa. Prvo poluvrijeme im nismo previše dozvolili, bilo je to solidno. U drugom dijelu sam vjerovao da možemo izdržati taj pritisak, ali dvije situacije su presudile. Nismo taktički dobro reagirali i nakon drugog gola je bilo teško osvojiti bod," dodao je.

Dinamo se provukao u nokaut fazu Europske lige zaključivši ligaški dio natjecanja na 23. mjestu ljestvice, a podsjetimo 24. pozicija je kao posljednja vodila u play-off. Dinamo je u jednom trenutku "opasno visio", međutim, na kraju su se ostali rezultati dobro posložili za "modre".

"Nisam pratio ostale rezultate, razmišljao sam o utakmici i terenu. Mi smo osvojili deset bodova, nitko nam ih nije poklonio, zasluženo smo ušli u drugi krug."

Dinamo sada slijedili Bologna ili Genk, a ždrijeb je u petak.

"Obje ekipe su dobre i kvalitetne, nemam neku želju, dobro ćemo se pripremiti i vjerujem da ćemo imati šanse. Možemo s optimizmom čekati utakmice. Europska liga je kvalitetna, puna je dobrih ekipa. Mi smo dobro krenuli, imali smo jednu rupu s tri poraza, ali i tada smo vjerovali. Znali smo da nam je ključna utakmica protiv Rumunja," poručio je Kovačević.

Slovenski veznjak Miha Zajc je istaknuo kako je najvažniji prolaz dalje.

"Na kraju je najvažnije da smo prošli dalje. To je bio naš cilj," poručio je Slovenac prokomentiravši susret.

"Bili su teški uvjeti, težak teren, hladno je bilo. Imali smo neke svoje prilike, međutim oni su zasluženo pobijedili. Koga bi želio ? Bolognu, ali vidjet ćemo što će nam donijeti ždrijeb."

"Znali smo da neće biti lagano. Bila je teška utakmica, dobro smo se držali, iz naših grešaka smo primili dva gola, ali sretni smo što idemo dalje. Iz ove utakmice možemo izvući puno stvari," dodao je Luka Stojković.

