NAGRADA /

Kovačević je Dinamovim treninzima priključio trojicu juniora

Zbog ozljede Arbera Hoxhe i bolesti Matea Lisice treninzima Dinama su se pridružili Patrik Horvat, Karlo Zulfić i Mislav Ćutuk.

2.12.2025.
17:11
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
Iako je Dinamo pobijedio u Velikoj Gorici 2:0, ta je utakmica znatno otežala posao treneru Modrih Mariju Kovačeviću u pripremi za derbi s Hajdukom.

Dinamo je na tom gostovanju ostao bez Luke Stojkovića, koji je zaradio crveni karton, dok je s terena na nosilima iznesen sjajni albanski ofenzivac Arber Hoxha. Hoxha je stradao nakon što mu je igrač Gorice Ognjen Bakić uletio u koljeno, a to se nije ni trebalo dogoditi jer je trebao izaći s terena prije tog starta, no sudac Mateo Erceg u tom trenutku nije dopustio zamjenu.

Ispraćaj Sanjina Španovića bit će u srijedu, 3. prosinca 2025. u 14 sati na Krematoriju na Mirogoju u Zagrebu. Obitelj moli da umjesto vijenaca i cvijeća taj novac donirate Klubu roditelja nedonoščadi PALČIĆI na njihov IBAN HR7024020061101173226.

Sumnjalo se da se Hoxha teže ozlijedio i da će propustiti susret s Hajdukom, no prema zadnjim informacijama, iako nije sudjelovao na rekreacijskom treningu u utorak, Hoxha bi za derbi s Hajdukom trebao biti spreman. Zbog ta dva "problema", kao i bolesti Matea Lisice od koje se Dinamov Istrijan nije u potpunosti oporavio, trener Dinama je seniorima priključio trojicu juniora, prenosi Germanijak. Tako će narednih par treninga s Dinamom odraditi Patrik Horvat, Karlo Zulfić i Mislav Ćutuk — trojica mladića od kojih se u Maksimiru puno očekuje.

Osim njih trener Kovačević na krilnim pozicijama ima još Cardosa Varelu i Frana Topića, a te pozicije mogu pokriti i Monsef Bakrar i Gabriel Vidović. Utakmica s Hajdukom je na rasporedu u subotu, 6.12., u 15 sati.

 

   

 

      Standings provided by Sofascore

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjedom protiv Gorice preuzeo vrh ljestvice

DinamoMario KovačevićHnlJuniori Dinama
