Četvrtoligaš senzacionalno najavio utakmicu protiv Hajduka: Poslužili se poznatom filmskom scenom

Hrvatski četvrtoligaš Koprivnica danas dočekuje Hajduk u šesnaestini finala hrvatskog kupa. Pobjednik ovog susreta proći će u četvrtfinale gdje će gostovati u Vinkovcima kod Cibalije. Domaćini su prvoplasirana momčad Treće Nogometne lige Sjever s četiri pobjede i porazom iz pet kola.

Hajduk je s druge strane drugoplasirana momčad HNL-a, no prijeko im je potrebna dobra utakmica budući da su u posljednja dva prvenstvena kola upisali poraze.

Sve o hrvatskom nogometnom kupu čitajte na portalu Net.hr.

Jasno je kako su Koprivničani veliki autsajder u ovom susretu, a svjesni su toga i oni. Međutim, ako je suditi po njihovoj najavi ove utakmice, čini se kako vjeruju da imaju šanse za pobjedu. Oni su naime utakmicu najavili videom iz kultnog filma Rocky IV u kojoj se sučeljavaju glavni junak Rocky Balboa i Ivan Drago.

Na Rockyja su zalijepili vlastiti grb, dok bi Drago trebao predstavljati Hajduk. Ljubitelji ove franšize znaju kako na kraju filma autsjader Rocky nokautira Draga u boksačkom meču, a možda Koprivničani spremaju sličan šok favoriziranom protivniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines se javila s Maksimira nakon posljednjeg treninga Dinama prije dvoboja s Fenerbahčeom