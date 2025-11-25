Konačno objavljene točne jakosne skupine i gdje će pobjednici baraža: Evo što to znači za Hrvatsku

FIFA je konačno objavila točne podatke oko ždrijeba za skupine na Svjetskom prvenstvu.

Krovna svjetsko nogometna organizacija bezbrižno si je uzela vremena i tek 10 dana prije samog ždrijeba objavila koje će reprezentacije točno u koji 'šešir'.

Reprezentacije koje su se kvalificirale na SP u petak, 5. prosinca, saznat će svoj put prema finalu koje se igra 19. srpnja u New Yorku. FIFA je potvrdila službene procedure za završni ždrijeb koji će se održati u Washingtonu, a konačni raspored utakmica s točnim terminima i stadionima bit će objavljen dan kasnije, u subotu, 6. prosinca, stoji na službenoj stranici FIFA-e.

Manje od 200 dana uoči početka prvog Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija, definirana su pravila za formiranje 12 skupina s po četiri momčadi. Svečanost ždrijeba okupit će trenere i dužnosnike svih sudionika u prestižnom Centru za scenske umjetnosti John F. Kennedy, gdje će saznati svoje protivnike u grupnoj fazi.

Ludi baraž

Ono što se najviše čekalo je da se FIFA odluči hoće li sve reprezentacije koje izbore mjesto na SP-u preko baraža biti smještene u četvrti šešir ili u jakosne skupine koje odgovaraju koeficijentu najjače reprezentacije u pojedinom kvalifikacijskom putu. Primjerice, momčad koja prođe kvalifikacijski put u kojem su Italija, Sjeverna Irska, Wales i BiH, zauzela bi mjesto u drugoj jakosnoj skupini zbog Italijinog koeficijenta. No, do toga nije došlo.

Hrvatska je ostala u drugom šeširu, što znači da u skupini neće moći igrati protiv reprezentacija Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije. Da se FIFA odlučila za drugonavedenu opciju, onda bi Austrija i Australija bili u trećem potu, dok bi njihovo mjesto zauzele reprezentacije pobjednice europskih kvalifikacijskih puteva u kojima su Italija i Danska.

FIFA just released Draw Procedures!



They decided to put PO teams in Pot 4!



Two highest ranked teams: 🇪🇸 Spain and 🇦🇷 Argentina will not be able to meet before the final if they win their groups! pic.twitter.com/RbaXU3qnvf — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 25, 2025

Kao zemlje domaćini, Kanada, Meksiko i SAD bit će označeni kuglicama različitih boja te će biti unaprijed dodijeljeni na pozicije A1 (Meksiko), B1 (Kanada) i D1 (SAD), sukladno rasporedu objavljenom ranije. Preostalih devet najbolje rangiranih momčadi iz prve skupine bit će automatski smješteno na prvu poziciju u skupini u koju budu izvučeni.

Kako bi se osigurala natjecateljska ravnoteža, četiri najbolje rangirane reprezentacije svijeta bit će raspoređene na različite strane ždrijeba. Najbolje rangirana momčad (Španjolska) i drugoplasirana (Argentina) bit će izvučene u suprotne dijelove kostura, a isto pravilo vrijedit će i za treću (Francuska) i četvrtu (Engleska) reprezentaciju. Time se osigurava da se, pod uvjetom da osvoje svoje skupine, ne mogu susresti prije samog finala.

U istoj skupini ne može biti više od jedne reprezentacije iz iste konfederacije. Iznimka je UEFA, koja ima 16 predstavnika pa svaka skupina mora imati najmanje jednu, a najviše dvije europske momčadi.

Raspored utakmica, koji uključuje točan stadion i vrijeme početka za svaki susret, bit će potvrđen u subotu, 6. prosinca. Ovaj proces osmišljen je kako bi se osigurali najbolji mogući uvjeti za sve momčadi, ali i kako bi se navijačima diljem svijeta omogućilo da prate svoje reprezentacije u optimalnim terminima, uzimajući u obzir različite vremenske zone.