Komljenović ponudio rješenje za Dinamo: 'Zašto se toga drže kao pijan plota?'

Pobjedom Hajduka nad Osijekom Splićani su opet bacili rukavicu Dinamu. Modri sutra gostuju u Puli i traže izlazak iz mini-krize koja se nazire na Maksimiru. Na sva goruća 'plava' pitanja odgovore je za RTL Danas ponudio i bivši Modri, Fabijan Komljenović.

Komljenović je pak temu smjene trenera provukao kroz statistku. Po njemu, Kovačević ima još dovoljno kredita.

"Dinamo u ovo vrijeme, kad bi gledali statistički, rezultatski puno bolje stoji u HNL-u nego prošle godine. Prošle godine došle su odluke, Jakirovića smo smijenili s Bjelicom pa nismo ništa dobili."

Što će Kovačević ponuditi na Aldo Drosini kao rješenje, strateg Modrih danas nije otkrio. Najavio je promjenu u kadru, ali ne i odstupanje u taktici. S najviše nestrpljenja, modri puk gleda prema desnom beku.

"Trajnog riješenja nema. Je li Noa Mikić opcija za desnu stranu to sam Kovačević zna. Ako nešto ne štima može se igrati s tri stopera. Zašto bi bili, kaže stara rečenica - držali se kao pijan plota pa igramo s četiri otraga. Zašto ne bi igrali s tri, imamo wingbeckove brze i možemo napraviti puno problema drugim ekipama."

Osim desnog beka, Kovačevića čeka i rješavanje tih pobune u svlačionici o kojoj je nakon Celte progovorio Gonzalo Villar.

"Ovi porazi nisu slučajno. Vjerojatno možda ima nezadovoljnih igrača. ako ima nezadovoljnih Kovačević treba donijet neke odluke i sa svim nezadovoljnim igračima poslati sportskom direktoru i predsjedniku."

Kovačević bi prijekopotrebni mir dobio s tri boda u Puli. Međutim, Istra se od četvrtog kola i poraza na Maksimiru značajno digla u formi. U posljednjih šest ligaških utakmica, ubilježili su svega jedan poraz.