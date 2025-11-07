Celta je Dinamo dobila 'Kovačevićevim oružjem', a poruka Boysa sumirala je posljednje partije

Dinamo je doživio europski debakl. To je rečenica koju u zadnjih 7-8 godina nismo imali prilike puno puta napisati, barem kada je riječ o utakmicama u Zagrebu. Međutim, Dinamo je protiv Celte doživio pravi potop.

Momčad koja je 12. u španjolskom prvenstvu se nikako ne smije podcijeniti i od nje nije sramota izgubiti. Međutim, sramota je odigrati onako kako je Dinamo odigrao. Momčad Celte u prvom je poluvremenu djelovala kao barem tri koplja jači suparnik, a uvjerili smo se u posljednjih nekoliko godina da Dinamo ni protiv koga ne mora i ne treba izgledati kao tri koplja slabiji suparnik.

Foto: Igor Soban/pixsell

Podsjetimo da je Celta bila u poprilično šarenom sastavu. Pablo Duran koji je postigao dva pogotka do sad je uglavnom ulazio s klupe, ako bi uopće ušao. Bryan Zaragoza, koji je jučer na lijevom krilu bio čovjek odluke, također ponekad počinje utakmice, a ponekad ne. El Abdellaoui češće ne igra nego igra. Isto je i s Miguelom Romanom u vezi pa i s legendom kluba Iagom Aspasom čija se minutaža ove sezone smanjila. Dodajmo tu i rezervnog vratara Ivana Villara i zaključit ćemo da ovo čak niti nije najjača postava koju je Celta mogla izvesti na teren.

Kako je onda tako posramila Dinamo? Gostujući trener Claudio Giráldez jednostavno je nadmudrio svoga kolegu Kovačevića. I to na vrlo sličan način na koji je Kovačević prije kojih mjesec i pol dana nadmudrio svoga kolegu Domenica Tedesca kada je s 3:1 porazio Fenerbahče.

Dinamo je ovoga puta bio Fener

Celta je iskoristila Dinamove mane na najbolji mogući način. 36-godišnji Kevin Theophile-Catherine nije imao brzinu za Bryana Zaragozu. Nisu mu ni pomogli stoperi Dominguez i McKenna, a da ne govorimo o vrlo lošem bloku u sredini. Dinamo je bio nedorečen i neodlučan u visokom presingu, a presing na loptu u sredini terena bio je očajan što je ostavilo KTC-a u utrci sa Zaragozom. Utrci u kojoj šanse ne bi imao niti prije osam godina, a kamoli sada.

Zapravo, ranije spomenuta utakmica s Fenerom dobra je paralela s ovom, ali uloge su obrnute. Dinamo je sada bio taj Fener. Nedorečen, loš s loptom, bez igrača u međuprostoru, bez prilika, a Celta je koristila svoje brze igrače i tako iz tranzicije zabila drugi i treći goli već u prvom poluvremenu riješila utakmicu.

Nije ovim porazom ništa izgubljeno. Dinamo ima lijepu zalihu u Europi, izgubio je od ekipe od koje nije tragedija izgubiti, ali dojam je da je Dinamo u posljednjih mjesec dana izgubio konce. Trener Kovačević se gubi u rotacijama, loše skautira protivnike i priprema utakmice, a dojam je da niti među igračima nešto ne štima.

Zapravo, posljednjih mjesec dana Dinama najbolje su sumirali Bad Blue Boysi, koji su jedini u četvrtak navečer bili na razini, svojom porukom u čast Rudolfa Belina: "I tak Rudi, u zadnje vreme ti igramo tak-tak... Eto, danas smo, zgubili". Svaki drugi komentar je suvišan.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

