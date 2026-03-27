Mediji puni kritika nakon poraza od Hrvatske: 'Spustili su nas, i to bez najvećih zvijezdi'

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je u noći s četvrtka na petak po našem vremenu, na Camping World stadionu u Orlandu, pobijedila Kolumbiju s 2-1.

Kolumbija je igrala u svom najjačem sastavu i svejedno je nakon preokreta izgubila od Vatrenih što je izazvalo poprilične kritike kolumbijskih medija. U tekstu najpoznatijeg kolumbijskog portala El Tiempo stoji kako je "utakmica protiv Hrvatske razotkrila brojne slabosti uoči Svjetskog prvenstva". Posebno su naglasili da je "Hrvatska pokazala taktičku zrelost koja je nadvladala naš visoki presing i agresivnost" te da je poraz bolno prizemljenje i pokazatelj razlike u kvaliteti.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Kolumbijski ESPN također je pisao o prizemljenju koje im je priuštila naša reprezentacija. "Spustili su nas iz oblaka! Hrvatska je pobijedila iako je igrala bez nekih od svojih najvećih zvijezda u početnom sastavu".

"Kolumbija pokušava igrati široko, pokušava kroz sredinu, pokušava dubinskim loptama, ali uvijek nailazi na isti odgovor: hrvatska kopačka koja autoritativno čisti loptu", piše portal VAVEL.

Kolumbiji je stvarno ovo bilo prizemljenje jer su prije susreta s Hrvatskom imali devet utakmica u nizu bez poraza. Inače, na SP će igrati u skupini s Portugalom, Uzbekistanom te pobjednikom doigravanja Jamajka - DR Kongo. Moguće je da se opet sretnu s Hrvatskom u nokaut fazi.

