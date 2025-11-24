Vikend u SHNL-u bio je iznimno buran. Najviše tome, osim bure, je pridonio Jadranski derbi. Svašta smo mogli očekivati, ali niti najveći optimisti među navijačima Rijeke vjerojatno nisu predviđali rezultat kakav smo vidjeli.

Hat-trick Fruka te pogoci Vignata i Menala donijeli su Rijeci najveću pobjedu nad Hajdukom u povijesti. Dinamo je prije toga pobijedio Varaždin 3:1 i tako došao na jedan bod zaostatka za Hajdukom. To je natjeralo i kladionice da urede koeficijente za osvajača SHNL-a.

Koeficijent na Dinamo dosta je pao. Uoči kola bio je 1,70, a sada je Dinamo veliki favorit na 1,55. Na Hajduk se, posljedično, koeficijent dosta povećao. S 2,10 na 2,50. Rijeka je na 100, a onda ide Slaven Belupo s 200, Istra s 250 i tako dalje.

