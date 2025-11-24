Ludnica! Petarda Rijeke uzburkala duhove, skijaški vikend za zaborav, Modrićev dječački san

Iza nas je Super-vikend! Svjedočili smo velikim događajima u svijetu sporta. Na domaćim travnjacima odjeknula je petarda koju je Hajduk primio u Rijeci. Luka Modrić pobijedio je Petra Sučića u derbiju Milana, dok je u Engleskoj Arsenal svladao Tottenham u derbiju i zahvaljujući kiksevima Liverpoola i Cityja povećao prednost na vrhu.

Formula 1 dobila je novi neočekivani zaplet, nastupe naših skijaša ćemo zaboraviti kao i nastup rukometašica na Croatia Cupu dok ste na platformi VOYO mogli uživati u MMA večeri iz Ljubljane. Donosimo vam sve najvažnije trenutke u Vikend Retrovizoru Net.hr-a. Ako ste nešto propustili, sada je vrijeme da sve nadoknadite.

Hajduk posramljen na Rujevici, Dinamo na minus jedan

Dinamo je pobijedio Varaždin na domaćem terenu 3:1, a onda su sve oči bile uprte na Rujevicu i Jadranski derbi. Nitko nije mogao očekivati što će se tamo dogoditi. Fruk, Fruk, Fruk, Vignato i Menalo za pet komada u mreži Hajduka. Najteži je to poraz Hajduka u novijoj povijesti, a Rijeka je pokazala da se i na nju treba računati ove sezone. Neće se branitelji naslova tako lako predati.

Milanu Derby della Madonnina

Pogodak odluke za 83. pobjedu Milana u derbijima zabio je Christian Pulišić u 54. minuti. Inter je ostao na 91 pobjedi, dok je 71 susret završio remijem. Luka Modrić je odigrao cijeli susret za Milan, baš kao i Petar Sučić za Inter. Naši reprezentativci nisu briljirali, ali talijanski mediji istakli su koliko je bila važna Modrićeva obrambena uloga. Milanova pobjeda je pomogla Romi koja je slavljem na gostovanju sa 3-1 protiv Cremonesea ostala na vrhu ljestvice Serie A.

Arsenal dominantan u Engleskoj

Topnici su apsolutno nadigrali Tottenham u derbiju Sjevernog Londona i slavili 4:1. Liverpool je upisao novi poraz od Nottingham Foresta, a Manchester City je izgubio u Newcastleu. Ulogu favorita ipak je opravdao Chelsea pobjedom u Burnleyju i Plavci su sada prvi pratitelji gradskih rivala s 23 boda, šest manje od Arsenala.

Neočekivani zaplet u Formuli 1

Velika nagrada Las Vegasa donijela je novu kontroverzu i dodatno zamrsila borbu za naslov. Max Verstappen je pobijedio, Norris završio drugi, a Oscar Piastri četvrti, ali oba McLarena su diskvalificirana! Diskvalifikacija Norrisa i Piastrija dala je novi preokret u napetoj borbi za naslov prvaka. Norris je izgubio 18 bodova, a Piastri ostaje bez 12. S druge strane Verstappen se približio na samo 24 boda zaostatka umjesto 42 za Norrisom i izjednačio se s Piastrijem na drugom mjestu.

Skijaški vikend za zaborav

Naši će skijaši željeti što prije zaboraviti Gurgl. Od petero reprezentativaca, samo je Leona Popović osvojila bodove. Točnije, njih devet 22. mjestom. Samuel Kolega, Filip Zubčić, Istok Rodeš i Zrinka Ljutić izletjeli su sa staze i ostali bez bodova. U muškom slalomu slavio je Paco Rassat koji je upisao prvu pobjedu karijere dok je kod skijašica Mikaela Shiffrin nastavila dominaciju.

Rukometašice s dva poraza na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska je u prvom kolu izgubila od Senegala sa 27-29, a u nedjelju i od Poljske sa 22-27. Poljska je pobjednik turnira s tri boda, koliko ima i Senegal, ali Poljakinje imaju bolju gol-razliku. Nova hrvatska reprezentacija u dosta lošem raspoloženju putuje u Rotterdam gdje 27.11. igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva kojeg možete pratiti na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Brave u Ljubljani

Na platformi VOYO mogli ste gledati i BRAVE CF 102 događaj koji je potvrdio status Slovenije kao ključne destinacije za BRAVE Combat Federation. U suradnji s dugogodišnjim partnerom World Freefight Challenge (WFC), organizacija je priredila MMA večer. Domaći heroj i drugorangirani izazivač, Slovenac Miha Frlic, ukrstio je rukavice s prvim izazivačem, Poljakom Patrykom "The Polish Viking" Dubielom. Ulog nije mogao biti veći, pobjednik ovog dvoboja praktički je osigurao kartu za napad na svjetsku titulu, a slavio je na radost domaćih navijača Miha Frlic.

