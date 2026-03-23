FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRESOVI ZA MUNDIJAL

Kockice ili plava varijanta? Evo u kojim kombinacijama igramo protiv Engleske, Paname i Gane

×
Foto: HNS

Hrvatska je ždrijebom smještena u skupinu L

23.3.2026.
15:35
Vehmir Džakmić
HNS
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski nogometni savez i Nike predstavili su dresove u kojima će hrvatska nogometna reprezentacija nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Novi dizajn odaje počast slavnoj generaciji i utakmici protiv SAD-a 1990. godine, koja se smatra početkom modernog puta Vatrenih. Dok navijači raspravljaju o dizajnu, ključno pitanje je u kojim ćemo kombinacijama igrati utakmice skupine protiv Engleske, Paname i Gane.

Povratak korijenima s modernim potpisom

Domaća garnitura zadržava prepoznatljive crveno-bijele kvadratiće, ali ovaj put u profinjenijoj izvedbi s manjim uzorkom koji podsjeća na dresove s početka devedesetih. Gostujući dres je elegantne tamnoplave boje sa suptilnim, toniranim kvadratićima, nudeći moderan i snažan vizualni identitet.

 

 

 

 

Analiza kombinacija u skupini L

Hrvatska je ždrijebom smještena u skupinu L, a raspored utakmica definira i u kojim će se dresovima igrati. Pravila FIFA-e su stroga kako bi se izbjeglo vizualno preklapanje boja na terenu.

Otvaranje protiv Engleske i Paname

Vatreni otvaraju prvenstvo 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. U tom je susretu Hrvatska nominalni gost. Budući da je engleski domaći dres klasične bijele boje, naši će reprezentativci gotovo sigurno nastupiti u novoj tamnoplavoj, gostujućoj garnituri.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sličan scenarij očekuje nas i u drugom kolu, 24. lipnja u Torontu protiv Paname. Hrvatska je i u toj utakmici postavljena kao gostujuća momčad. Kako Panama tradicionalno igra u crvenim dresovima, ponovno ćemo na terenu gledati Vatrene u plavoj varijanti.

 

 

 

 

Za kraj skupine u "kockicama"

Posljednju utakmicu grupne faze igramo 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane, a ovoga puta Hrvatska ima status domaćina. To nam daje pravo prvog odabira dresa. S obzirom na to da je domaći dres Gane bijele boje, a njihov gostujući upečatljive zlatno-žute, nema prepreke da Hrvatska zaigra u svojoj najprepoznatljivijoj, crveno-bijeloj kombinaciji.

 

 

 

 

Naravno, sve je podložno promjenama i međusobnom dogovoru saveza i FIFA-e.

Ovi će dresovi imati i povijesnu težinu jer označavaju kraj duge suradnje s Nikeom. Već od ljeta 2026. tehnički sponzor HNS-a postaje Adidas, pa će se Vatreni od američkog prvenstva oprostiti u dizajnu koji slavi same početke reprezentacije.

DresoviHrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleskaPanamaGanaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike