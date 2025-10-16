Klubovi u šoku: Stiže pravilo koje bi moglo srušiti Premier ligu

Novo i vrlo sporno pravilo o ograničenju plaća moglo bi biti usvojeno već sljedeći mjesec, piše Daily Mail. Prema prijedlogu, klubovima bi se troškovi za plaće, transfere i naknade ograničili na najviše pet puta iznos koji zaradi posljednjeplasirana momčad lige.

Otpor iz Manchestera

Manchester City i Manchester United najglasniji su protivnici ideje, tvrdeći da bi takvo ograničenje ugrozilo status Premier lige kao najjače na svijetu i potaknulo odljev vrhunskih igrača. “Kao da hodamo u snu ravno u katastrofu”, izjavio je jedan klupski dužnosnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Pep Guardiola nahvalio Gvardiola: 'Impresionirani smo. On je kvalitetno ljudsko biće'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Strah od posljedica

Prema podacima iz prošle sezone, granica bi bila oko 550 milijuna funti, a klubovi koji je prekrše riskirali bi oduzimanje bodova. Kritičari upozoravaju da bi engleski klubovi teško mogli konkurirati europskim i saudijskim velikanima, što bi dugoročno smanjilo atraktivnost i prihode lige.

O prijedlogu će se glasati 21. studenog, a ako dobije potporu dvije trećine klubova, pravilo bi moglo stupiti na snagu već iduće sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi