Trump zaprijetio preseljenjem utakmica SP-a, FIFA uzvraća: 'Svi gradovi moraju biti spremni'

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) se "nada da će svaki od 16 gradova domaćina biti spreman" za domaćinstvo utakmica Svjetskog prvenstva 2026. godine, navodi se u izjavi poslanoj AFP-u, nakon što je Donald Trump spomenuo mogućnost preseljenja utakmica iz sigurnosnih razloga.

"Nadamo se da će svaki od naših 16 gradova domaćina biti spreman uspješno ugostiti događaje i ispuniti sve potrebne uvjete", komentirao je glasnogovornik FIFA-e.

"Sigurnost i zaštita prioritet su za svaki događaj koji FIFA organizira diljem svijeta, a sigurnost i zaštita su odgovornost vlada koje odlučuju što je u interesu javne sigurnosti," dodali su iz krovne kuće svjetskog nogometa.

Ovaj komentar dolazi dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump uvjeravao da se predsjednik FIFA-e Gianni Infantino neće protiviti preseljenju utakmica Svjetskog prvenstva u druge američke gradove, ako bude potrebno.

"Ako netko loše radi posao i mislim da postoji sigurnosni problem, nazvat ću Giannija, koji je sjajan, i reći: 'premjestimo to (utakmicu, op.) na drugu lokaciju. I on će to vrlo lako učiniti," kazao je američki predsjednik novinarima nakon što su ga pitali o nasilju u južnom Bostonu kada je zapaljeno nekoliko policijskih vozila.

Važan sastanak

Donald Trump i Gianni Infantino sastali su se u ponedjeljak u Egiptu, gdje se predsjednik moćne sportske organizacije pridružio političkim čelnicima iz cijelog svijeta kako bi razgovarali o mirovnom procesu u Gazi.

Trumpova administracija nedavno je rasporedila Nacionalnu gardu u nekoliko gradova koje vode demokratski protivnici, protivno željama lokalnih vlasti. Washington tvrdi da je ova mjera bila nužna za borbu protiv kriminala i ljevičarskog aktivizma.

Ukupno jedanaest američkih gradova ugostit će utakmice Svjetskog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine održati i u Kanadi i Meksiku. Jedan od gradova na koje je Trump mislio je Boston koji će biti domaćin sedam utakmica.

Gradonačelnica Bostona Michelle Wu nagovijestila je da je grad spreman za sukob s predsjednikom Trumpom zbog njegove tvrdnje da bi mogao narediti FIFA-i da premjesti utakmice koje bi se trebale igrati na stadionu Gillette u Foxboroughu.

Wu se u srijedu pojavila u emisiji "Java with Jimmy" kako bi odgovorila na kritike Bijele kuće.

"Velik dio je zaključan ugovorom tako da nitko, čak i ako trenutno živi u Bijeloj kući, ne može to poništiti. Nalazimo se u svijetu u kojem se pojedincima i zajednicama koji odbijaju popustiti i pridržavati se ili biti poslušni mržnjom ispunjenoj agendi, stalno prijete," kazala je.

Gradovi domaćini

Svjetsko prvenstvo 2026. godine igrat će se u 16 gradova - 11 američkih (Los Angeles, SF Bay Area, Seattle, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Boston, Miami, NY/NJ, Philadelphia), tri meksička (Guadalajara, Mexico City, Monterrey), te dva kanadska (Vancouver, Toronto).

