Klubovi će ovog ljeta Guardiolu izuti iz cipela: Ponuda od 60 milijuna za veznjaka glatko odbijena

Talijanski AC Milan odbio je prvotnu ponudu Manchester Cityja za veznjaka Tijjanija Reijndersa (26), ali očekuje se nova ponuda engleskog kluba, objavili su britanski mediji.

Nizozemski reprezentativac je na San Siro stigao u srpnju 2023. iz AZ Alkmaara u transferu vrijednom 20 milijuna eura, a ove sezone je u svim natjecanjima upisao 15 golova i pet asistencija. Britanski mediji tvrde da je AC Milan odbio ponudu Manchester Cityja od 60 milijuna eura.

No, to neće pokolebati engleski klub, te se očekuje nova ponuda, koja bi trebala iznositi 70 milijuna eura. Reijndersa ugovor s "Rossonerima" veže do lipnja 2030. godine, pa Milan može tražiti visoku odštetu. Otočki mediji procjenjuju da će Talijani tražiti barem 90 milijuna eura odštete.

