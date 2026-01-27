Mogu li rasterećeni Mađari doći do čuda protiv domaćina koji lovi polufinale?

3. kolo Glavne runde Skupine II Europskog prvenstva 4 Švedska : 5 Mađarska

Uživo

Počela je utakmica. Švedska želi pobjedu pod svaku cijenu. Mađari igraju za svoj renome i žele im pokvariti planove.

Mađarski vratar Palasics je odlično otvorio utakmicu s dvije pobjede, ali čini se da su Šveđani ipak našli rješenje i sada daju brze golove. Prate to i Mađari u prvih 7 minuta.

Utakmica je u tijeku, gledajte ju na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Najava

Hrvatska je na korak do polufinala Europskog prvenstva. Nakon pobjede nad Slovenijom, Hrvatska ima čistu situaciju i pobjedom u posljednjem kolu nad Mađarskom, sigurno ulazi u polufinale.

Za to su zaslužni Švicarci koji su remizirali s Islandom. Treće kolu u našoj skupini će zaključiti Švedska i Mađarska. Mađarska je bez izgleda za polufinale, a Šveđani s dvije pobjede prolazi u polufinale s prvog mjesta.

