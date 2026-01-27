Mogu li rasterećeni Mađari doći do čuda protiv domaćina koji lovi polufinale?
Tijek utakmice pratite na portalu Net.hr
Uživo
Počela je utakmica. Švedska želi pobjedu pod svaku cijenu. Mađari igraju za svoj renome i žele im pokvariti planove.
Mađarski vratar Palasics je odlično otvorio utakmicu s dvije pobjede, ali čini se da su Šveđani ipak našli rješenje i sada daju brze golove. Prate to i Mađari u prvih 7 minuta.
Utakmica je u tijeku, gledajte ju na RTL-u 2 i platformi VOYO.
Najava
Hrvatska je na korak do polufinala Europskog prvenstva. Nakon pobjede nad Slovenijom, Hrvatska ima čistu situaciju i pobjedom u posljednjem kolu nad Mađarskom, sigurno ulazi u polufinale.
Za to su zaslužni Švicarci koji su remizirali s Islandom. Treće kolu u našoj skupini će zaključiti Švedska i Mađarska. Mađarska je bez izgleda za polufinale, a Šveđani s dvije pobjede prolazi u polufinale s prvog mjesta.
