West Ham United će igrati protiv nizozemskog AZ Alkmaara u polufinalu Konferencijske lige, nakon što je u uzvratnom četvrtfinalnom dvoboju pred svojim navijačima na londonskom Olimpijskom stadionu svladao belgijski Gent s uvjerljivih 4-1.

Belgijci su poveli u 26. minuti golom Huga Cuypersa, ali se Michail Antonio golom u 37. minuti pobrinuo da domaća momčad poluvrijeme ne dočeka u rezultatskom minusu. U drugom dijelu "čekićari" su potpuno nadigrali goste. Paqueta je u 55. minuti realizirao kazneni udarac za 2-1. Tri minute poslije je kapetan domaćih Declan Rice povećao prednost na 3-1, a konačnih 4-1 postavio je Antonio svojim drugim pogotkom na utakmici u 63. minuti. West Ham United je tako izborio plasman u polufinale svladavši Gent s ukupnih 5-2.

Prošlogodišnji polufinalist Europske lige borit će se za svoje četvrto finale u europskim klupskim natjecanjima. West Ham je bio pobjednik nekadašnjek Kupa pobjednika kupova 1965. i finalist 1976., a 1999. je londonska momčad osvojila Intertoto kup. Nogometaši AZ Alkamaara su mjesto u polufinalu izboriti tek kroz lutriju jedanaesteraca (4-1), nakon što je u osnovnom dijelu utakmice i produžetku nizozemska momčad bila bolja sa 2-0 i tako nadoknadila zaostatak iz prvog dvoboja.

Nizozemci su već nakon 13. minuta imali dva gola prednosti, a oba puta strijelac je bio Vangelis Pavlidis. Grčki napadač je u 5. minuti bio precizan izvođač kaznenog udarca, a u 13. minuti je lakoćom pogodio nebranjenu mrežu nakon odlične akcije domaće momčadi i asistencije Jensa Odgaarda. Iako je bilo prilika na obje strane, rezultat se do kraja osnovnog dijela utakmice nije promijenio, baš kao ni u dodatnih pola sata pa je odluka o plasmanu u polufinale pala udarcima s bijele točke.

Kako to obično biva, u junaka se prometnuo jedan od vratara, a u ovom slučaju to je bio čuvar mreže domaće momčadi, Australac Mathew Ryan. On je u prvoj seriji obranio udarac Anderlechtovom kapetanu Janu Vertonghenu, a u trećoj seriji je zaustavio pokušaj Killiana Sardelle. Kako su u prve tri serije sva trojica domaćih nogometaša (Clasie, Sugawara, Reijnders) bili precizni, pogodak Meerdinka u četvrtoj seriji donio je AZ Alkmaaru plasman u polufinale.

Ranije je polufinale osigurala Fiorentina, iako su u uzvratnom dvoboju pred svojim navijačima poraženi od poljskog Lecha sa 2-3 (0-1), ali su zahvaljujući pobjedi od 4-1 u prvom dvoboju izborili plasman među četiri najbolje momčadi.

Poljaci su bili na pragu senzacionalnog preokreta u 69. minuti, kad su poveli sa 3-0 i poništili prednosti talijanske momčadi. Portugalac Afonso Sousa je u 9. minuti donio Lechu prednost od 1-0. Norvežanin Kristoffer Velde je u 64. minuti realizirao kazneni udarac, a u 69. minuti je Artur Sobiech pogodio za 3-0.

Ipak, Riccardo Sottil (78) i Gaetano Castorvilli (90+2) su spriječili nevjerojatan rasplet i odveli Fiorentinu u polufinale, gdje će Viole igrati protiv boljeg iz dvoboja Nice i Basela u kojem je rezultat prvog dvoboja bio 2-2.

Za Lech je 90 minuta odradio bivši Vatreni Antonio Milić.

Polufinalni dvoboji Konferencijske lige na rasporedu su 11. i 18. svibnja.