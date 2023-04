'TI ME ČINIŠ ŽIVOM' / Nije joj dugo trebalo da zaboravi supruga nakon razvoda: Uhvaćena u strastvenom poljupcu s drugom ženom

Proslavljeni brazilski nogometaš Dani Alves uhićen je 30. prosinca u Barceloni jer ga je ženska osoba optužila da ju je silovao u noćnom klubu u tom gradu. U to vrijeme bio je u Kataloniji jer je stigao na pogrebu punice. Njegova supruga Joana Sanz tako je dobila dva velika udarca u kratkom roku, a ubrzo je odlučila ostaviti nogometaša. Sada je uhvaćena u strastvenom poljupcu s drugom ženom, a riječ je o njezinom prijateljici Sandri Tabares. "Sretan rođendan Sandra. Volim te i hvala ti što si me podigla s dna i što me činiš živom. Nastavljamo dalje", poručila je Joana.