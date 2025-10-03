Tko bi rek'o čuda da se dese, pa da Dinamo Europsku ligu odnese! Zašto ne? Malo ćemo parafrazirati, promijeniti i upotrijebiti bezvremenski hit Halida Bešlića u kontekstu Dinama. Dinamo ima sjajan nogometni ples, samo na drugom flooru, onom europskom. Dinamov party u četvrtak u Bačkoj Topoli bio je europskih razmjera. Zagrebački plavi su razbili u 2. kolu Europske lige Maccabi iz Tel Aviva 3-1.

Trener Dinama Mario Kovačević odlično je započeo svoj trenerski mandat, njegov Dinamo prvoplasirani je SHNL-u s pobjedama nad Hajdukom, Rijekom i Osijekom, a u Europi je imao savršeni start, dvije pobjede u toliko utakmica za vrh Europske lige. Dinamo je sad u pobjedničkom nizu od 4 utakmice u svim natjecanjima.

Osim što Dinamo juri prema prolasku u nokaut fazu natjecanja, hrvatskom predstavniku sve više vjeruju i kladionice, koje su značajno promijenile koeficijent na ponudu da će Dinamo osvojiti Europsku ligu! Kladionice su uoči početka Europske lige Dinamu dale koeficijent 80 za osvajanje Europske lige.

Taj se koeficijent značajno promijenio već nakon pobjede nad Fenerbahčeom, kada je pao na 65. Kladionice su reagirale nakon nova tri boda Plavih i sada je koeficijent na njihovu titulu "samo" 45, što je osjetno manje nego prije 10 dana kada je počelo natjecanje.

