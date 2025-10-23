Hit-voditeljici pukla haljina usred emisije, francuskoj legendi 'ispale' oči na taj prizor

Liga prvaka ne privlači pažnju samo utakmicama već i svim popratnim sadržajem. Jednu od najpopularnijih emisija ima CBS u čijem studiju nikad nije dosadno.

Odlična voditeljica Kate Abdo u društvu je stručnih analitičara Thierryja Henryja, Jamieja Carraghera i Micaha Richardsa koji se trude uz dozu ozbiljnih analiza unijeti i veliku dozu, ponekad usiljenog, smijeha i zabave.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U posljednjem izdanju bilo je posebno zanimljivo jer je voditeljici Kate Abdo pukla haljina ispod pazuha što je do suza nasmijalo sve u studiju, a posebno je nasmijala reakcija Thierryja Henryja kojemu su oči gotovo ispale dok se i sam uvjeravao da se haljina poderala.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi