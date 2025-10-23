GUCCI S HRELIĆA /

Hit-voditeljici pukla haljina usred emisije, francuskoj legendi 'ispale' oči na taj prizor

Hit-voditeljici pukla haljina usred emisije, francuskoj legendi 'ispale' oči na taj prizor
Foto: Brett Carlsen/getty Images/profimedia

Odlična voditeljica Kate Abdo u društvu je stručnih analitičara Thierryja Henryja, Jamieja Carraghera i Micaha Richardsa ​

23.10.2025.
10:51
Sportski.net
Brett Carlsen/getty Images/profimedia
Liga prvaka ne privlači pažnju samo utakmicama već i svim popratnim sadržajem. Jednu od najpopularnijih emisija ima CBS u čijem studiju nikad nije dosadno.

Odlična voditeljica Kate Abdo u društvu je stručnih analitičara Thierryja Henryja, Jamieja Carraghera i Micaha Richardsa koji se trude uz dozu ozbiljnih analiza unijeti i veliku dozu, ponekad usiljenog, smijeha i zabave. 

U posljednjem izdanju bilo je posebno zanimljivo jer je voditeljici Kate Abdo pukla haljina ispod pazuha što je do suza nasmijalo sve u studiju, a posebno je nasmijala reakcija Thierryja Henryja kojemu su oči gotovo ispale dok se i sam uvjeravao da se haljina poderala. 

 

 

