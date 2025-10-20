U sjeni nasilja /

Kaos u Izraelu: Derbi pretvoren u ratnu zonu, ozlijeđeni policajci i navijači!

Kaos u Izraelu: Derbi pretvoren u ratnu zonu, ozlijeđeni policajci i navijači!
×
Foto: Lukasz Jurga/arena Akcji/imago Sportfotodienst/profimedia

Ovo je dodatni uteg za Maccabi, čijim navijačima je zabranjeno da prisustvuju utakmici Europske lige

20.10.2025.
8:15
HINA
Lukasz Jurga/arena Akcji/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gradski derbi u Tel Avivu između nogometaša Hapoela i Maccabija otkazan je u nedjelju zbog nereda u kojima su ozlijeđeni civili i policajci. 

Izraelska policija je objavila da je u izgredima ozlijeđeno 12 civila i troje policajaca. Također, devet osoba je uhićeno zbog bacanja dimnih bombi i drugih pirotehničkih sredstava.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić uživo iz Bačke Topole: Dinamo i Maccabi u nesvakidašnjim uvjetima

"Neredi, ozlijeđeni policajci, oštećeni objekti...to nije nogometna utakmica, već kršenje reda i ozbiljno nasilje", priopćila je policija.    

Ovo je dodatni uteg za Maccabi, čijim navijačima je zabranjeno da prisustvuju utakmici Europske lige u gostima kod Aston Ville 6. studenoga.

Nakon sedam kola izraelskog nogometnog prvenstva prvo mjesto drži Hapoel Beer Sheva s 18 bodova. Slijede dva kluba iz Tel Aviva, Maccabi ima 14, a Hapoel 13 bodova, ali s utakmicom manje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zvonimir Srna za RTL Danas uoči okupljanja reprezentacije

IzraelNavijačiTel AvivHapoelMaccabi Tel Aviv
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U sjeni nasilja /
Kaos u Izraelu: Derbi pretvoren u ratnu zonu, ozlijeđeni policajci i navijači!