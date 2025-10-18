Policija rekla ‘ne’, vlada rekla ‘da’: Britanci podijeljeni zbog izraelskih navijača

Nakon burnih reakcija iz političkog vrha, britanska se vlada odlučila umiješati u odluku kojom je policija zabranila dolazak izraelskih navijača na utakmicu Aston Ville i Maccabija Tel Aviva, zakazanu za 6. studenoga u Birminghamu.

Odluka o zabrani donesena je zbog sigurnosnih procjena i mogućih prosvjeda povezanih s ratom u Gazi, no čini se da politički pritisak nadvladava razloge javne sigurnosti.

Policija upozorila, vlada popušta

West Midlands Police jasno je poručila da bi dolazak Maccabijevih navijača mogao izazvati ozbiljne incidente, podsjećajući na prošlogodišnje nasilje u Amsterdamu, kada su pro-palestinski prosvjednici i izraelski navijači ušli u otvorene sukobe, a ozlijeđeno je više ljudi.

Unatoč tome, vlada britanskog premijera Keira Starmera sada “radi s policijom” kako bi omogućila dolazak svih navijača, uz obrazloženje da “nema mjesta antisemitizmu” i da “svatko ima pravo uživati u nogometu”.

Takva je poruka, međutim, izazvala niz reakcija jer mnogi smatraju da ne uzima u obzir stvarne sigurnosne rizike i da se radi o političkoj gesti, a ne o razboritoj odluci.

Politički pritisak i populizam pod krinkom tolerancije

Premijer Starmer i ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood pokušali su prikazati odluku kao znak “borbe protiv antisemitizma”.

No, brojni britanski komentatori upozoravaju kako vlada time pokazuje dvostruke standarde – jer u drugim slučajevima, kada su navijači s Balkana ili istočne Europe izazivali nerede, vlasti nisu pokazivale ni približno toliku popustljivost.

Podsjetnik: sukobi, vrijeđanja i zapaljene zastave

Policijska upozorenja ne dolaze bez osnove. Na prošlogodišnjoj utakmici između Ajaxa i Maccabija Tel Aviva u Amsterdamu, izraelski su navijači palili palestinske zastave, vandalizirali objekte i uzvikivali provokativne slogane, nakon čega je gradonačelnica poručila da “Maccabi više neće biti dobrodošao u Amsterdamu”.

Ipak, britanska vlada odlučila je riskirati s obzirom na političku osjetljivost teme, iako su sigurnosne službe jasno upozorile na mogućnost incidenata.

Ovaj zaokret vlade mnogi vide kao pokušaj političkog balansiranja između pritiska židovskih zajednica i straha od optužbi za antisemitizam.

