Kaos kod Franje Ivanovića i Josea Mourinha: Pogledajte tučnjavu na skupštini Benfice

U subotu je prekinuta Izborna skupština nogometnog kluba Benfica zbog fizičkog sukoba koji se dogodio među članovima skupštine kluba iz Lisabona.

U subotu su bile zakazane dvije skupštine Benfice, prva na kojoj se analiziralo financijsko stanje iz prošle sezone i druga gdje se trebalo raspravljati o izbornim propisima.

Prva je skupština obavljena do kraja, ali su se strasti razbuktale prilikom druge skupštine kada su na glavnu pozornicu počeli izlaziti potencijalni kandidati za novog predsjednika. Gotovo svi kandidati koji su stigli govoriti o svom programu žestoko su istovremeno napadali sadašnjeg klupskog predsjednika Ruija Costu, nekada legendarnog portugalskog reprezentativca.

Rui Costa je predsjednik Benfice od 2021. godine, ali njegova je pozicija sve nesigurnija, prvenstveno zbog slabijih rezultata posljednjih godina. Benfica je u zadnjih pet sezona tek jednom bila prvak portugalske Primeira lige. Rui Costa je izgubio i povjerenje navijača.

Tijekom govora Luisa Filipea Vieire došlo je do fizičkog sukoba nekoliko prisutnih u dvorani nakon čega je skupština prekinuta. Izbori novog predsjednika trebali bi se održati 25. listopada.

Nedavno je Benficu trenerski preuzeo legendarni Jose Mourinho, a tijekom ljeta u klub je došao i hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović.

