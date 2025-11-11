Skandal u Rusiji: Reprezentativac uhvaćen u prevari, reagirala i policija

Kamerunski nogometni reprezentativac Nicolas Moumi Ngamaleu, koji već tri godine igra u ruskoj Premier ligi, našao se u središtu skandala koji je uzdrmao tamošnju javnost.

Nogometaš je, prema pisanju ruskih medija, uhvaćen u preljubi, a cijela je situacija završila dolaskom policije i viralnim snimkama na društvenim mrežama.

Ngamaleu, trenutno član ruskog Dinama iz Moskve, postao je tema dana nakon što je njegova partnerica, poznata ruska influencerica Niki Sey, objavila video u kojem tvrdi da ju je nogometaš prevario s drugom ženom

Voici NGAMALEU sans caleçon qu'on porte comme le sac de macabo.😹🤣

Prema njenim riječima, sve je počelo kada je s prijateljicom došla u stan koji dijeli s nogometašem, sumnjajući na njegovu nevjeru. Kada Ngamaleu nije želio otvoriti vrata, pravdajući se da mu je “ujak u posjeti”, Niki je pozvala policiju.

Kada su službenici ušli u stan, otkrili su drugu ženu, što je potvrđeno i videozapisom koji je ubrzo završio na društvenim mrežama.

Nicolas Moumi Ngamaleu is going through a storm right now.



Private chats between him and the alleged girlfriend have already leaked online, adding more pressure just days before he joins Cameroon’s squad for the CAF World Cup Qualifier playoffs in Rabat.



This is tough.

This is tough.

This is…

Nakon incidenta, influencerica je navodno napustila zajednički stan, a mediji navode da su se u cijeli slučaj uključile i lokalne vlasti, s obzirom na to da je situacija izazvala veliku pažnju javnosti u Rusiji.

Niki Sey, koju na Instagramu prati više od milijun ljudi, objavila je i nekoliko detalja iz privatnog života s nogometašem, što je dodatno potaknulo rasprave na društvenim mrežama.

Ngamaleu je, prema navodima ruskih novinara, u trenutku incidenta bio u sportskim šorcama reprezentacije Kameruna, a samo dva dana kasnije trebao je nastupiti u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv DR Konga. Nakon ovog skandala, njegov nastup sada je pod velikim upitnikom.

Hrvatskoj publici Ngamaleu nije nepoznato ime, igrao je za švicarski Young Boys, protiv Dinama Zagreb u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2018. godine.

