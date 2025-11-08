Rusi probili deveterokatnicu i ubili ženu: Šire se snimke masovnog napada

Ukrajina je izvijestila o novom ruskom napadu na svoju energetsku infrastrukturu tijekom noći s petka na subotu, uslijed čega je jedna osoba poginula, a u nekoliko regija nestalo je struje.

Na putu prema zauzimanju važnog logističkog središta Pokrovsk na istoku, ruska vojska također intenzivira bombardersku kampanju protiv plinskih i elektroenergetskih postrojenja diljem Ukrajine, što izaziva strahove od teške zime za civile dok temperature padaju.

"Neprijatelj ponovno pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga su u nizu regija uvedena izvanredna isključenja struje", izjavila je ministrica energetike Svitlana Hrynchuk na Facebooku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Probili deveterokatnicu

Upozorenja na zračni napad aktivirana su diljem većeg dijela Ukrajine tijekom noći, a vlasti u nekoliko regija od Harkiva (sjeveroistok) do Odese (jug) izvijestile su o napadima dronovima i raketama, kao i o napadima na energetska postrojenja.

U Dnjepru, velikom gradu na istoku, napad dronovima probio je deveterokatnicu, usmrtivši ženu, dok je šest osoba ozlijeđeno i u bolnici, među kojima je i dijete, izvijestile su spasilačke službe. U Kijevu su civilne i vojne vlasti izvijestile da su ostaci raketa uzrokovali požare na dvije lokacije u središnjem Pečerskom okrugu.

Dnipro. A russian missile tore through a residential building — entire floors wiped out.



People trapped, lives crushed, just another day of russian terror.



How many more have to die before the world stops pretending it’s “normal”? pic.twitter.com/ZCZZcooBSn — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 7, 2025

U petak navečer, Andrej Bočarov, guverner ruske Volgogradske regije (južna Ukrajina), nekoliko stotina kilometara od prvih crta bojišnice, izvijestio je na Telegramu o napadu dronom na energetsku infrastrukturu, što je uzrokovalo nestanak struje.

🤬 Russians massively attacked Dnipro and its suburbs with kamikaze drones. One of the drones punched through a residential block, collapsing several floors.



Eyewitnesses have shared photos of the aftermath. pic.twitter.com/6vIC0HsbYY — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) November 7, 2025

Rusi napreduju

Dok su diplomatski napori koje je pokrenuo američkog predsjednika Donald Trump za okončanje najkrvavijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata zastali, Rusija napreduje na frontu. Većina borbi koncentrirana je u Donjeckoj regiji (istočna Ukrajina), gdje se nalazi grad Pokrovsk, ključno logističko središte za ukrajinske snage koje bi moglo pasti u nadolazećim danima.

Osvajanje ovog grada predstavljalo bi najznačajniju rusku pobjedu u Ukrajini od pada uporišta Vugledara u listopadu 2024. i Avdiivke u veljači 2024.

Ruska vojska kontrolira, u potpunosti ili djelomično, gotovo 20 posto ukrajinskog teritorija, prema analizi AFP-a podataka koje je dostavio Institut za proučavanje rata (ISW), a koji surađuje s Projektom kritičnih prijetnji (CTP).

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda