ODZVANJALI ALARMI /

Rusi probili deveterokatnicu i ubili ženu: Šire se snimke masovnog napada
×
Foto: X/screenshot

Upozorenja na zračni napad aktivirana su diljem većeg dijela Ukrajine tijekom noći

8.11.2025.
8:27
Hina
X/screenshot
Ukrajina je izvijestila o novom ruskom napadu na svoju energetsku infrastrukturu tijekom noći s petka na subotu, uslijed čega je jedna osoba poginula, a u nekoliko regija nestalo je struje.

Na putu prema zauzimanju važnog logističkog središta Pokrovsk na istoku, ruska vojska također intenzivira bombardersku kampanju protiv plinskih i elektroenergetskih postrojenja diljem Ukrajine, što izaziva strahove od teške zime za civile dok temperature padaju.

"Neprijatelj ponovno pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga su u nizu regija uvedena izvanredna isključenja struje", izjavila je ministrica energetike Svitlana Hrynchuk na Facebooku.

Probili deveterokatnicu 

Upozorenja na zračni napad aktivirana su diljem većeg dijela Ukrajine tijekom noći, a vlasti u nekoliko regija od Harkiva (sjeveroistok) do Odese (jug) izvijestile su o napadima dronovima i raketama, kao i o napadima na energetska postrojenja. 

U Dnjepru, velikom gradu na istoku, napad dronovima probio je deveterokatnicu, usmrtivši ženu, dok je šest osoba ozlijeđeno i u bolnici, među kojima je i dijete, izvijestile su spasilačke službe. U Kijevu su civilne i vojne vlasti izvijestile da su ostaci raketa uzrokovali požare na dvije lokacije u središnjem Pečerskom okrugu.

U petak navečer, Andrej Bočarov, guverner ruske Volgogradske regije (južna Ukrajina), nekoliko stotina kilometara od prvih crta bojišnice, izvijestio je na Telegramu o napadu dronom na energetsku infrastrukturu, što je uzrokovalo nestanak struje.

 

 

Rusi napreduju 

Dok su diplomatski napori koje je pokrenuo američkog predsjednika Donald Trump za okončanje najkrvavijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata zastali, Rusija napreduje na frontu. Većina borbi koncentrirana je u Donjeckoj regiji (istočna Ukrajina), gdje se nalazi grad Pokrovsk, ključno logističko središte za ukrajinske snage koje bi moglo pasti u nadolazećim danima.

Osvajanje ovog grada predstavljalo bi najznačajniju rusku pobjedu u Ukrajini od pada uporišta Vugledara u listopadu 2024. i Avdiivke u veljači 2024.

Ruska vojska kontrolira, u potpunosti ili djelomično, gotovo 20 posto ukrajinskog teritorija, prema analizi AFP-a podataka koje je dostavio Institut za proučavanje rata (ISW), a koji surađuje s Projektom kritičnih prijetnji (CTP).

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda

RusijaUkrajinaNapad
