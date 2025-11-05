Rusi raznijeli civile i psa? Snimka je uznemirujuća, čovjek se prekrižio od straha
Brigada navodi da su ruski vojnici snimili napad kako bi video kasnije koristili u propagandne svrhe
Tužitelji u Harkivu pokrenuli su predistragu o ratnim zločinima nakon što je osvanula uznemirujuća snimka na kojoj navodno ruski dron ubija dvoje nenaoružanih civila i njihovog psa.
Kyiv Post javlja da je snimka nastala u ponedjeljak u blizini sela Kruhliakivke u Harkivskoj regiji koja se trenutačno nalazi pod ruskom kontrolom. Objavila ju je 77. zračno-desantna brigada Ukrajine koja ističe da u blizini nije bilo vojnih ciljeva ni položaja.
Na snimci se vidi kako dron ubija muškarca koji s bijelom zastavom u rukama i psom pored sebe hoda cestom. Do njegovog tijela zatim dolazi drugi, stariji muškarac koji se prekrižio nakon što je ugledao jezivi prizor. Potom je dron eliminirao i njega. Snimku možete pogledati OVDJE, ali upozoravamo da je uznemirujuća.
Ruska propaganda
Brigada navodi da su ruski vojnici snimili napad kako bi video kasnije koristili u propagandne svrhe i lažno optužili Oružane snage Ukrajine.
Neki proruski kanali tako su objavili potpuno obrnutu vijesti i naveli da su Ukrajinci raznijeli ruske civile.
"Ovaj zločin još je jedan dokaz da okupatori nemaju nikakav osjećaj za čast, moral ni zakon", poručuje brigada.
POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda