Rijeka na pragu naslova, ali nije još gotovo: Poraz na Poljudu oživio bi Dinamo, ali i Hajduk

Nogometaši Dinama remizirali su protiv Lokomotive u 35. kolu SuperSport HNL-a i time dodatno pogurali Rijeku prema prvom naslovu nakon osam godina. Riječani već danas na Poljudu, u derbiju protiv Hajduka, mogu osigurati titulu prvaka SuperSport HNL-a – za to im je potrebna pobjeda. Bilo koji drugi ishod dodatno bi zakomplicirao borbu za naslov u posljednjem kolu. Stoga donosimo sve moguće scenarije u kojima Dinamo, ali i Hajduk, još uvijek mogu postati prvaci.

Za Riječane je računica jasna – u preostale dvije utakmice treba im barem jedna pobjeda. Trenutno su bodovno izjednačeni s Dinamom, ali imaju bolji međusobni omjer. Pobjedom u Jadranskom derbiju pobjegli bi Dinamu na nedostižna tri boda. Dinamo se stoga mora nadati da će Rijeka izgubiti bodove na Poljudu, a zatim u zadnjem kolu navijati za Slaven Belupo da Riječanima otkine barem bod. U međuvremenu, "Plavi" moraju pobijediti Varaždin u Maksimiru.

Iako su se u Splitu već djelomično oprostili od borbe za naslov, Hajduk još uvijek ima matematičke šanse. "Bili" najprije moraju danas pobijediti Rijeku na Poljudu, zatim u zadnjem kolu svladati Šibenik u gostima, te se nadati posrtajima svojih konkurenata. Pobjedom protiv Rijeke, Hajduk bi smanjio zaostatak na samo dva boda i u zadnjem kolu trebao bi im još jedan poraz Rijeke i barem remi Dinama – zahvaljujući boljem međusobnom omjeru s "Modrima". Dakle, u slučaju trijumfa protiv Rijeke, Hajduk mora obaviti svoj dio posla u Šibeniku i navijati za Slaven Belupo i Varaždin.

Naravno, sve su to kalkulacije i teško je povjerovati da će naslov završiti negdje drugdje osim u Rijeci. No, s obzirom na to kakva je ovo bila sezona – pravi rollercoaster – ništa nas više ne bi trebalo iznenaditi. Prije svega, valja pričekati rasplet večerašnje utakmice na Poljudu, koja počinje u 18:45, gdje Hajduk dočekuje Rijeku.

