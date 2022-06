Nogometaši Hajduka u srijedu su započeli pripreme za novu sezonu, a tom prigodom je sportski direktor Bijelih Mindaugas Nikoličius progovorio o promjenama u momčadi.

Hajduk je sporazumno dogovorio raskid ugovora s vratarom Josipom Posavcem, a osim njega Poljud napuštaju i dva stopera koji se nakon posudbe vraćaju u svoje klubove, Nikole Katića koji se vraća u škotski Rangers i Portugalaca Ferre koji ide u Benficu.

"Počeli smo pripreme koje su kratke, ovdje smo četiri dana, a onda idemo u Austriju gdje ćemo biti 13 dana pa je Superkup", rekao je Nikoličius i progovorio o igračima koji odlaze iz kluba:

"Potpisan je danas raskid ugovora s Josipom Posavecom. On više nije igrač Hajduka. To se događa u nogometu, on želi igrati i želim mu sreću. Zahvalan sam što je odradio sve profesionalno. Nadalje, Nikola Katić više nije s nama, prevelika je odštetna klauzula. Vraća se u Škotsku. Ferro se vraća u Benficu, i njemu zahvaljujemo i želimo svu sreću."

Progovorio je sportski direktor Hajduka i o dvojici ključnih igrača Bijelih, vrataru Lovri Kaliniću koji je još uvijek posuđeni igrač Aston Ville.

"Radimo na Lovri Kaliniću, jako želimo zadržati kapetana. To žele sve tri strane - i Aston Villa, i igrači, i mi. Nadam se da ćemo u nekoliko dana naći rješenje i da će Kalinić ostati u Hajduku", kaže sportski direktor Bijelih.

Progovorio je Nikoličius i o najvećoj zvijezdi Marku Livaji, za kojega nije htio otkriti koliko je ponuda drugih klubova bilo.

"Hajduk je veliki klub i imamo puno ponuda za naše igrače i uvijek odlučujemo što je najbolje za klub, za igrače, za sve tri strane. Livaja voli Hajduk, želi ostati u Hajduku. On čini navijače sretnima", poručio je.