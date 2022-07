Engleske nogometašice po prvi puta su postale europske prvakinje nakon što su u finalu na londonskom Wembleyu u produžetku svladale Njemačku s 2-1 (1-1).

Engleska napadačica Ella Toone postigla je vodeći pogodak u 62. minuti snažnim udarcem iz gužve i to nekoliko trenutaka nakon što je ušla kao zamjena. No, to je poništila Njemica Lina Magull koja je iz blizine pogodila za izjednačenje 17 minuta kasnije.

Slavlje nakon produžetaka

Utakmica je završila 1-1 nakon 90 minuta da bi se ušlo u produžetke. Odluka je pala u 110. minutu kada je engleska igračica Chloe Kelly najbrže reagirala na odbijenoj lopti i pogodila za veliko slavlje Engleskinja i čak 88.000 gledatelja na prepunom Wembleyu.

Engleska je tako u svom trećem finalu konačno došla do naslova, dok su Nijemice u devetom finalu ubilježile prvi poraz.

Nijemice su važile za favoritkinje, no na zagrijavanju prije utakmice ozlijedila se njihova najbolja igračica Alexandra Popp.