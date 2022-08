UHVATI ME AKO MOŽEŠ / One su totalno drugačije od drugih: 'Just Can't Get Enough'

Engleske nogometašice po prvi puta su postale europske prvakinje nakon što su jučer u finalu na londonskom Wembleyu u produžetku svladale Njemačku s 2-1 (1-1). "Zaglušujući refren pjesme Football's Coming Home otpjevan je na posljednjem zvižduku nakon čega su uslijedile himne novijih navijača - Sweet Caroline Neila Diamonda i Just Can't Get Enough Depeche Modea", piše The Sun. Stadion je ponovno eruptirao kad je kapetanica Engleske Leah Williamson podigla srebrni pribor usred eksplozije konfeta. Emotivna Leah je rekla: “Jednostavno ne mogu prestati plakati. S nečim ovakvim razgovaramo i razgovaramo i razgovaramo i konačno smo to učinili.” Razularena ekipa je zatim krenula u počasni krug ogrnut zastavama, grohotom se smijući dok su klizili prema navijačima na travnjaku posutom konfetima. Kasnije su engleski igrači upali na Sarininu konferenciju za novinare kako bi otpjevali Football’s Coming Home. Poskakivali su oko stola dok se njihov šef ekipe smijao i pljeskao. Engleska je, inače, povela u 68 minuta teške borbe s fizičkim Nijemcima zahvaljujući briljantnom golu lobom Elle Toone. Engleska napadačica Ella Toone postigla je vodeći pogodak u 62. minuti snažnim udarcem iz gužve i to nekoliko trenutaka nakon što je ušla kao zamjena. No, to je poništila Njemica Lina Magull koja je iz blizine pogodila za izjednačenje 17 minuta kasnije. Utakmica je završila 1-1 nakon 90 minuta da bi se ušlo u produžetke. Odluka je pala u 110. minutu kada je engleska igračica Chloe Kelly najbrže reagirala na odbijenoj lopti i pogodila za veliko slavlje Engleskinja i čak 88.000 gledatelja na prepunom Wembleyu. Engleska je tako u svom trećem finalu konačno došla do naslova, dok su Nijemice u devetom finalu ubilježile prvi poraz. Nijemice su važile za favoritkinje, no na zagrijavanju prije utakmice ozlijedila se njihova najbolja igračica Alexandra Popp. Europske prvakinje: 1984. Švedska 1987 Norveška 1989 Njemačka 1991 Njemačka 1993 Norveška 1995 Njemačka 1997 Njemačka 2001 Njemačka 2005 Njemačka 2009 Njemačka 2013 Njemačka 2017 Nizozemska 2022 Engleska