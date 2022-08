DJEVOJKE U TRANSU / Engleske nogometašice pravi su hit: Pogledajte prizore za pamćenje; 'Pokazale su muškarcima kako se to radi'

Engleske nogometašice pravi su nacionalni sportski hit na Otoku, nakon što su jučer na prepunom Wembleyju po prvi put u povijesti osvojile naslov prvakinja Europe. Otočki mediji pišu kako se nogomet vratio kući i kako su djevojke svojim muškim kolegama pokazale kako se to radi. "Da, one su baš pokazale svojim kolegama kako se to radi." Društvenim mrežama širi se jedna želja... "Samo se nadamo da će muškarci u nogometu biti barem pola uspješni kao što su to bile cure", napisala je na Twitteru stanovita Paris Cooper i izazvala niz pozitivnih reakcija. Trenutak rezervne igračice Chloe Kelly kako skida u naletu emocija dres i trči u epski zagrljaj svojih suigračica, popularnih Lavica, upisat će se u vječnost. Engleska ženska selekcija u nogometu po prvi puta su postala je najbolja u Europi, nakon što su u finalu na londonskom Wembleyu u produžetku svladale Njemačku s 2-1 (1-1). Engleska napadačica Ella Toone postigla je vodeći pogodak u 62. minuti snažnim udarcem iz gužve i to nekoliko trenutaka nakon što je ušla kao zamjena. No, to je poništila Njemica Lina Magull koja je iz blizine pogodila za izjednačenje 17 minuta kasnije. Utakmica je završila 1-1 nakon 90 minuta da bi se ušlo u produžetke. Odluka je pala u 110. minutu kada je engleska igračica Chloe Kelly najbrže reagirala na odbijenoj lopti i pogodila za veliko slavlje Engleskinja i čak 88.000 gledatelja na prepunom Wembleyu. Engleska je tako u svom trećem finalu konačno došla do naslova, dok su Nijemice u devetom finalu ubilježile prvi poraz. Nijemice su važile za favoritkinje, no na zagrijavanju prije utakmice ozlijedila se njihova najbolja igračica Alexandra Popp.