Klopp na korak do klupe Njemačke, ostao još jedan važan detalj

Jürgen Klopp vrlo je blizu preuzimanja njemačke reprezentacije. Kako piše BBC, bivši trener Liverpoola u New Yorku je održao prve službene razgovore s čelnicima Njemačkog nogometnog saveza (DFB), a dvije strane postigle su načelni dogovor.

Prije konačnog potpisa potrebno je još riješiti pitanje njegova ugovora s Red Bullom, gdje trenutačno obnaša funkciju voditelja globalnog nogometa. Očekuje se da će Klopp potpisati četverogodišnji ugovor i naslijediti Juliana Nagelsmanna, koji je podnio ostavku nakon ispadanja Njemačke sa Svjetskog prvenstva.

Ako posao bude dovršen, to će Kloppu biti prvi izbornički angažman u karijeri, nakon uspješnih razdoblja u Mainzu, Borussiji Dortmund i Liverpoolu, s kojim je osvojio Premier ligu i Ligu prvaka. Pregovorima je pomogao i dobar odnos s dopredsjednikom DFB-a Hans-Joachimom Watzkeom, s kojim je godinama surađivao u Dortmundu.