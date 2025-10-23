Gvardiol otvorio dušu: 'Nisam bio sretan u Dinamu, htio sam odustati od nogometa'

Joško Gvardiol najcjenjeniji je hrvatski nogometaš na nogometnom tržištu i smatra ga se za jednog od najboljih obrambenih igrača današnjice u svijetu nogometa.

U intervjuu za BBC Joško je otkrio da je moglo biti puno drukčije. "Razmišljao sam o odustajanju od nogometa jer volim i košarku", priznao je Gvardiol. To je bilo kada je imao 16 godina i nije dobivao prilike u mlađim kategorijama Dinama.

„Nisam više bio siguran u nogomet jer kad dođeš na trening teren, više se ne osjećaš sretno, znaš? Samo sam pokušavao pronaći druga rješenja i osjećati se sretnije nego prije jer su svi moji prijatelji igrali košarku", otvorio je dušu hrvatski branič.

„Moj san je očito bio postati profesionalni nogometaš, ali nisam znao da ću stići tako daleko“, dodao je Gvardiol. „Ako se vratite pet godina unatrag i pitate me, vidite li se u Manchester Cityju 2023., 2024., 2025.? Rekao bih da nema šanse, stvarno nemoguće.“

„Prošle sezone sam si u glavi mislio, 'bez obzira na sve, kako se osjećam, bez obzira jesam li spreman ili ne, samo želim igrati. Samo se želim natjecati kako bih pomogao momčadi', rekao je Gvardiol. „Osjećao sam to na svom tijelu, posebno ljeti. Imao sam ozljedu koljena, ali sada je konačno dobro nakon šest mjeseci.“

Nakon što je izgubio dvije od prve tri utakmice Premier lige, City je neporažen u pet utakmica, a Gvardiol se vraća svojoj poznatoj ulozi lijevog stopera. "Sretan sam što sam se vratio na svoju poziciju", rekao je. "Samo igraj jednostavno, brani gol, brani gol. "Očito imamo nove ciljeve ove sezone i želimo ciljati visoko. Ali volim reći da je prilično rano govoriti o našim ciljevima, sezona je duga pa idemo utakmicu po utakmicu", zaključio je Joško.

