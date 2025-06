Stanišić i Ivanović najavili Gibraltar pa nasmijali sve Kramarićevim prognozama

U nogometu je sve moguće i zato ćemo biti potpuno usredotočeni u dvoboju protiv Gibraltara, rekao je hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić uoči prvih kvalifikacijskih utakmica za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Hrvatska će prvo gostovati u portugalskom Faru protiv Gibraltara, u petak 6. lipnja, dok tri dana kasnije na osječkoj Opus Areni igra utakmicu protiv Češke.

“Svi znamo za što igramo, za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Većina zna kakav je osjećaj biti tamo i imamo dosta motiva za utakmice protiv Gibraltara i Češke. Jasno da će puno teža biti ona utakmica sa Česima iako uopće ne podcjenjujemo Gibraltar. Dosta čeških nogometaša igra u Bundesligi. Imaju kvalitetu, osobno znam kakvi su i gdje su jaki, ali prvo ćemo se usredotočiti na Gibraltar. Protiv Češke će biti teže, no nema kalkuliranja, idemo na dvije pobjede. Imamo puni respekt prema oba suparnika“, rekao je Stanišić koji se potom osvrnuo na klupsku sezonu u Bayernu.

'Kramarić je htio reći da će biti 5:0 za PSG'

„Sretan sam jer smo osvojili naslov prvaka Bundeslige, za mene je to osobno već peta kruna u nizu. Naravno da smo željeli više, napraviti bolji rezultat u Ligi prvaka, ali sezona je već zaboravljena i gledamo prema naprijed. Osjećam se dobro i to je najvažnije. Pobjeda PSG-a u finalu Lige prvaka? Nitko to vjerojatno nije očekivao, makar je Kramarić htio reći 5-0 za PSG. Zbog poštovanja prema Interu na kraju je rekao samo 3-0. Nisam ni htio gledati finale jer znam da smo mogli biti tamo. Tada, protiv Intera u četvrtfinalu, nismo imali ni sreće, a i imali smo i ozlijeđenih igrača“, komentirao je Stanišić.

Naslov prvaka sa svojim je klubom proslavio i Franjo Ivanović. Njegov je Union St. Gilloise postao belgijski prvak nakon čak 90 godina čekanja.

„Nevjerojatan osjećaj. Ove sezone sam osvojio dvije prvenstvene krune, druga je ona s Rijekom. Baš mi je drago zbog mog nekadašnjeg kluba, Rijeka je to zaslužila“, osvrnuo se Ivanović.

'Sad sam zreliji i iskusniji'

„Sada sam sigurno zreliji nego ranije u nekim situacijama. To je za napadača najvažnije. Imam veće iskustvo. Odigrao sam dosta utakmica i osvajanje belgijskog prvenstva ipak dosta znači. Sretan sam, naravno, što sam ponovno u krugu reprezentacije, a pozitivna trema s prvog okupljanja je prošla. Spreman sam i nadam se da ću to moći pokazati. Pogoci me idu i imam puno samopouzdanja, to je valjda najvažnije“, zaključio je Ivanović.

