Livaković odigrao zadnje minute u Fenerbahčeu, Mourinho potvrdio: 'To je moja odluka'

Dominik Livaković posljednje dvije sezone član je Fenerbahčea u kojem mu ne cvjetaju ruže. U prvoj sezoni činio se poprilično nesiguran, dok je u drugoj krenuo vrlo dobro pod vodstvom Josea Mourinha, no sredinom sezone doživio je ozljedu zbog koje je izbivao nekoliko tjedana i izgubio mjesto prvog vratara. Po povratku se ponovno činio pomalo nesigurnim, a 'The Special One' je dosta rotirao među vratnicama.

Portugalski stručnjak potvrdio je i kako Livi više neće braniti ove sezone budući da je u zadnja tri kola odlučio svakom vrataru u kadru dati da brani jednu utakmicu. Livaković je branio u 34. kolu, u 35. red je došao na Ertugrula Çetina, a u posljednjem kolu branit će Irfan Can. "Svaki od naša tri vratara branit će po jednu utakmicu u završnici. Livaković je već branio, sada je red na Ertugrula, a u zadnjem kolu branit će İrfan Can. To je moja odluka" - objasnio je Mourinho svoju odluku.

Foto: Profimedia

Prema pisanju turskih medija čini se da je Livaković odigrao svoje posljednje minute u Fenerbahčeu te da će na ljeto napustiti klub. Spominjao se interes talijanske Fiorentine koja želi u 'paketu' dovesti njega i Edina Džeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Đalović nakon osvajanja nagrade: 'Lijep osjećaj je dokazati svima da su u krivu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa