Mourinho kao nikada do sada nahvalio Ivanovića: 'Jedna stvar me posebno veseli...'

Benfica je s 2:0 protiv Farensea osigurala četvrtfinale portugalskog Kupa, a Jose Mourinho nakon susreta istaknuo je da je njegova momčad odigrala “najbolju kup-utakmicu dosad”. Strijelci su bili Richard Rios u 11. minuti i Franjo Ivanović u 56., koji je tako prekinuo svoj dugi golgeterski post.

“Na poluvremenu sam rekao da je rezultat loš jer je sve još otvoreno. U drugom dijelu smo zatvorili utakmicu i kontrolirali ritam.”

O Franji Ivanoviću

Posebnu pažnju dobio je hrvatski napadač.

“Sretan sam zbog njegovog gola. Trebao mu je za samopouzdanje,” rekao je Portugalac.

Naglasio je da nije važan samo pogodak:

“Vidim njegov rad, trud, identifikaciju s ekipom. To me veseli jednako kao i gol.” Benfica je tako bez drame prošla dalje...

