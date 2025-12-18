Mourinho kao nikada do sada nahvalio Ivanovića: 'Jedna stvar me posebno veseli...'
Posebnu pažnju dobio je hrvatski napadač...
Benfica je s 2:0 protiv Farensea osigurala četvrtfinale portugalskog Kupa, a Jose Mourinho nakon susreta istaknuo je da je njegova momčad odigrala “najbolju kup-utakmicu dosad”. Strijelci su bili Richard Rios u 11. minuti i Franjo Ivanović u 56., koji je tako prekinuo svoj dugi golgeterski post.
“Na poluvremenu sam rekao da je rezultat loš jer je sve još otvoreno. U drugom dijelu smo zatvorili utakmicu i kontrolirali ritam.”
O Franji Ivanoviću
“Sretan sam zbog njegovog gola. Trebao mu je za samopouzdanje,” rekao je Portugalac.
Naglasio je da nije važan samo pogodak:
“Vidim njegov rad, trud, identifikaciju s ekipom. To me veseli jednako kao i gol.” Benfica je tako bez drame prošla dalje...
POGLEDAJTE VIDEO: Može li Ivanović uz Mourinha postati ubojita devetka koju Vatreni dugo čekaju?