Cristiano Ronaldo potpisao bogati ugovor, a sada amenovao novog trenera

Cristiano Ronaldo ovoga je tjedna potpisao novi ugovor sa saudijskim Al-Nassrom po kojem će zarađivati više od 200 milijuna eura, uz dodatne bonuse, vlasnički udio u klubu i bogate sponzorske ugovore.

Sada je povukao i prvi potez kao manjinski vlasnik. Naime, odobrio je dolazak Jorgea Jesusa na trenersku poziciju, javlja Fabrizio Romano. Portugalski je stručnjak zadnje dvije sezone vodio Al-Hilal, a sada odlazi u drugi saudijski klub. U bogatoj trenerskoj karijeri vodio je, između ostalih, Benficu, Bragu, Fenerbahče i druge.

🚨 Jorge Jesus has agreed to become new Al Nassr head coach 💛💙🇵🇹



Former Al Hilal manager will be unveiled soon as deal has been agreed for Jesus to become Al Nassr coach, as per @Santi_J_FM.



Cristiano Ronaldo also approved him as coach. ✅🇵🇹 pic.twitter.com/Z29WWusIk0