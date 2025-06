Niko Kovač mogao bi dobiti dragulja: Engleska zvijezda želi bratovim stopama

Borussia Dortmund, koju uspješno vodi Niko Kovač, uvjerena je da će 19-godišnji veznjak Sunderlanda Jobe Bellingham karijeru nastaviti na Westfalenu, odnosno da će krenuti stopama svog starijeg brata Judea (21), objavili su britanski mediji.

Za engleskog U-21 reprezentativca bili su zainteresirani i RB Leipzig te Eintracht iz Frankfurta, ali čini se da je najbolji dojam ostavila Borussia, odnosno njen izvršni direktor Hans-Joachim Watzke. On je prošli tjedan bio u Engleskoj te je razgovarao s Bellinghamom i njegovom obitelji.

Sada Borussiji predstoje pregovori s upravom Sunderlanda o visini odštete, jer Jobe Bellingham ima ugovor s "Crnim mačkama" do lipnja 2028. Ukoliko se dogovore do 10. lipnja, Bellingham bi mogao igrati za "Schwarzgelbene" na Svjetskom klupskom prvenstvu, koje se od 14. lipnja do 13. srpnja održava u SAD-u.

Brat kao odlična referenca

Njegov stariji brat Jude Bellingham je kao tinejdžer otišao iz Birmingham Cityja u Borussiiju. Njemački klub mu je osigurao najbolji mogući igrački razvoj, te je nakon tri sezone na Westfalenu u ljeto 2023. za 113 milijuna eura prešao u Real Madrid.

Jobe Bellingham je također prošao omladinsku školu Birmingham Cityja, a u srpnju 2023. prešao je na Stadion svjetlosti. Posljednje dvije sezone Jobe Bellingham je briljirao u dresu Sunderlanda, a prije deset dana "Crne mačke" su na Wembleyju u finalu kvalifikacija za Premiership pobijedile sa 2-1 Sheffield United, te su se nakon osam godina vratile u elitni razred engleskog nogometa.

Također, Jobe Bellingham je uvršten u najbolju momčad engleske Druge lige (Championship), te je proglašen za najboljeg mladog nogometaša.

