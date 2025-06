Dinamo našao novog šefa Škole nogometa, dolazi obožavatelj Cruyffa bogatog životopisa

Dinamo ima novog direktora Škole. Na tu poziciju dolazi Španjolac Albert Capellas koji je radio u Barceloninoj školi, a bio je izbornik Filipina do prije nekoliko dana.

Zvonimir Boban najavljivao je kako želi Španjolca na mjestu šefa škole i sada ga je našao, navodi Germanijak. Capellas je vodio Barceloninu akademiju sedam godina u dva navrata. Bio je i pomoćnik u Vitesseu Thomasu Franku, u Brondbyju, Maccabi Tel-Avivu i Borussiji Dortmund, a kao glavni trener vodio je U21 reprezentaciju Danske dvije godine i ekipu Midtjyllanda jednu sezonu. Posljednji posao bio mu je na mjestu izbornika Filipina koje je vodio na 10 utakmica od rujna prošle godine sve do sada.

Capellas je veliki obožavatelj Johana Cruyffa i njegovog stila nogometa što dokazuje i YouTube kanal koji vodi Capellas pod nazivom Cruyff football platform. Capellas će sa sobom dovesti dva španjolska trenera koja će voditi mlađe kategorija, U14 i U18.

