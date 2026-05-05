Mlada zvijezda prekinula šutnju nakon strašne ozljede koja je zgrozila nogometni svijet

Jesse Derry umirio je navijače i cjelokupnu nogometnu javnost nakon teškog sudara glavama zbog kojeg je u ponedjeljak završio u bolnici. Dogodilo se to u susretu 35. kola Premier lige između Chelsea i Nottingham Foresta. Susret je završio pobjedom Foresta 3-1.

Lijevo krilo upisalo je svoj prvi nastup od prve minute za “Bluese” na Stamford Bridgeu, no ostao je bez svijesti neposredno prije poluvremena te je iznesen na nosilima uz kisik. Na stadionu je zavladala velika zabrinutost za talentiranog 18-godišnjaka, a njegov otac Shaun bio je vidno potresen tijekom odmora.

Srećom, mladić se u utorak oglasio putem Instagrama. Uz dvije fotografije s utakmice i jednu momčadi u zagrljaju, 18-godišnjak je napisao:

“Ostvarenje sna započeti utakmicu na Stamford Bridgeu i upisati svoj debi u Premier ligi.

“Želio bih zahvaliti cijelom medicinskom osoblju Chelseaja, svima u bolnici St Mary’s, svojim suigračima i svim navijačima na velikoj podršci. Jedva čekam da se uskoro vratim igranju nogometa", stoji u objavi Derryja.

Navijači i igrači poželjeli su mu brz oporavak u komentarima, uključujući talentiranog igrača Wolvesa Matheusa Manea i Sunderlandovog Chrisa Rigga već u prvih deset minuta nakon objave.

Ubrzo su se javili i njegovi suigrači iz Chelseaja Josh Acheampong, Marc Cucurella i Jorrel Hato, dok je Zach Abbott, s kojim se sudario glavama, napisao:

“Sve najbolje, prijatelju”.

Abbott je nakon sudara uspio sam napustiti teren, a situacija je dovela do kaznenog udarca koji je Cole Palmer promašio. Derry je ove sezone za Chelsea nastupio samo u FA Cupu protiv Wrexhama i Hull Cityja.

Za momčad do 21 godine upisao je 29 nastupa, pritom postigavši 12 pogodaka i četiri asistencije.

Unatoč svemu, bio je uvjerljivo najbolji igrač Chelseaja u toj utakmici.

Derry je pokazao iznimnu sposobnost promjene smjera u punoj brzini s loptom u nogama te napadao beka u “kuk”, ostavljajući ga u stalnoj neizvjesnosti hoće li krenuti prema sredini ili po liniji. Njegova igra podsjećala je na Jacka Grealisha iz vremena u Aston Villi, inače obiteljskog prijatelja Derryjevih, koji ga je zasigurno ponosno pratio od kuće.

Sudjelovao je u prvoj prilici Chelseaja već nakon deset minuta, zadržavši loptu u igri i povratnom loptom pronašavši Joaa Pedra, koji je potom proigrao Enza Fernándeza — njegov udarac završio je na vratnici.

Prvi dodir bio mu je fantastičan, osobito s obzirom na pritisak pod kojim je igrao.

U 25. minuti pokušao je akrobatski završiti akciju, što nije rezultiralo pogotkom, ali je pokazalo krilnog igrača punog samopouzdanja. Duboko na svojoj polovici dobro je kombinirao s Joaom Pedrom i Enzom Fernándezom, uvijek gledajući prema naprijed.

Navijači se nadaju da će ga ponovno vidjeti na terenu prije kraja sezone.

