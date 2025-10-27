Jedan zadovoljan, drugi razočaran: Evo što su rekli treneri nakon utakmice kola

U pretposljednjoj utakmici 11. kola SuperSport HNL-a, nogometaši Rijeke na domaćem su terenu svladali Osijek rezultatom 4:2, upisavši drugu uzastopnu pobjedu.

Osječani su poveli već u drugoj minuti preko Šimuna Mikolčića, no Rijeka je brzo preokrenula pogocima Tonija Fruka i Duje Čopa, koji je u nastavku susreta dodao još jedan pogodak. U listu strijelaca upisao se i Mladen Devetak, dok je počasni gol za goste i svoj seniorski prvijenac postigao Niko Farkaš.

Ovom pobjedom Rijeka je ostala na sedmom mjestu, dok se Osijek i dalje nalazi na pretposljednjoj poziciji ljestvice.

Sanchez: “Najbolja utakmica Rijeke otkad sam stigao”

Trener Rijeke Victor Sanchez bio je iznimno zadovoljan nakon susreta, pohvalivši trud i disciplinu svojih igrača:

“Čestitam igračima, odigrali su sjajnu utakmicu. Bio je ovo težak tjedan nakon europskih obaveza, ali pokazali smo karakter. Sretan sam i zbog navijača – sinergija između njih i momčadi daje nam dodatnu snagu.”

Sanchez je istaknuo kako je zadovoljan razinom igre i pristupom, ali i da ne želi stati na ovome:

“Ovo je možda bila najbolja utakmica Rijeke otkad sam stigao, no nadam se da će iduća biti još bolja. Imamo širinu kadra i važno je da svaki igrač bude spreman, jer sezona je duga.”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

🗣️ Rožman: “Rijeka je zasluženo pobijedila”

Trener Osijeka Simon Rožman priznao je da je Rijeka bila bolja i da njegovoj momčadi nedostaje kontinuiteta.

“Dobro smo otvorili utakmicu i zabili rano, ali nas je eurogol Fruka potpuno izbacio iz ritma. Pokušali smo se stabilizirati, no individualne pogreške su nas koštale. Rijeka je zasluženo pobijedila.”

Rožman je dodao da nema straha za vlastitu poziciju, ali je svjestan odgovornosti:

“Trener uvijek preuzima odgovornost. Na treninzima to izgleda dobro, ali na utakmici ne uspijevamo prenijeti tu energiju. Žao mi je zbog kluba i navijača jer sve što je Rijeka šutnula, ušlo je u gol. To je jednostavno odraz naše trenutne forme.”

