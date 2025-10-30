Jedan od najvećih hrvatskih trenera završio karijeru: Branko Ivanković otišao u mirovinu

Branko Ivanković (71), jedan od najvećih hrvatskih trenera, završio je karijeru, javlja Tportal.

"Dosta je bilo, nisu to više godine u kojima mi je potrebno 'landranje' po svijetu. Sada ću imati više vremena za obitelj, prijatelje, pa i sebe", izjavio je Ivanković, koji će u veljači sljedeće godine proslaviti 72. rođendan.

Ivankovićev put, obilježen titulama, stvaranjem generacija igrača i dubokim poštovanjem koje je stekao, posebno u Aziji, ostavio je neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog i svjetskog nogometa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Počeci u Varteksu i ključna uloga u generaciji '98.

Rođen 28. veljače 1954. godine, Ivanković je cijelu svoju dvanaestogodišnju igračku karijeru proveo u rodnom kraju, kao vezni igrač NK Varteksa, za koji je odigrao 263 utakmice. Upravo je u Varaždinu 1991. godine započeo i svoj trenerski put, nakon što je kratko radio i kao klupski tajnik.

Ipak, ključni trenutak koji ga je lansirao na veliku scenu dogodio se 1998. godine. Kao pomoćnik legendarnog Miroslava "Ćire" Blaževića, Ivanković je bio jedan od arhitekata povijesnog uspjeha hrvatske reprezentacije – osvajanja brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. To iskustvo i znanje stečeno uz "trenera svih trenera" oblikovali su ga i pripremili za samostalne izazove koji su uslijedili.

Iranska epopeja: Kako je "Tanac" postao "Profesor"

Nakon kratkih epizoda u Segesti, Rijeci i njemačkom Hannoveru 96, Ivanković je 2001. godine ponovno udružio snage s Ćirom Blaževićem, ovoga puta kao njegov pomoćnik na klupi iranske reprezentacije. Iako se Iran nije uspio kvalificirati za Svjetsko prvenstvo 2002., Ivankovićev miran i analitičan pristup uvjerio je čelnike iranskog saveza da je upravo on pravi čovjek za budućnost.

Foto: Atta Kenare

Preuzevši izborničku palicu 2002. godine, Ivanković je započeo stvarati svoju legendu. Prvo je s U-23 reprezentacijom osvojio zlatnu medalju na Azijskim igrama, a zatim je sa seniorskom momčadi, poznatom kao "Team Melli", osvojio treće mjesto na Azijskom kupu 2004. te se uvjerljivo kvalificirao na Svjetsko prvenstvo 2006. u Njemačkoj.

U Iranu je stekao kultni status i nadimak "Profesor" zbog svoje taktičke potkovanosti, smirenosti i spremnosti da priliku pruži mladim igračima izvan tradicionalnih nogometnih centara. Ostavio je dubok trag, a mnogi njegovi tadašnji igrači, poput Alija Daeija i Alija Karimija, kasnije su i sami postali uspješni treneri, navodeći upravo Ivankovića kao jednog od svojih uzora.

Dominacija na klupskoj sceni: Od Dinama do Persepolisa

Ivankovićeva klupska karijera bila je jednako impresivna. Vrativši se u Hrvatsku, s Dinamom je u sezoni 2006./07. osvojio dvostruku krunu bez ijednog poraza u domaćim natjecanjima. Uspjehe je nastavio i u Kini, gdje je s klubom Shandong Luneng 2010. godine osvojio naslov prvaka.

Foto: Marko Jurinec/pixsell

Međutim, vrhunac klupske karijere doživio je ponovno u Iranu, na klupi slavnog Persepolisa. Od 2015. do 2019. godine stvorio je jednu od najdominantnijih momčadi u povijesti iranskog nogometa, osvojivši tri uzastopna naslova prvaka, jedan nacionalni kup i tri superkupa. Uz to, doveo je klub do finala Azijske Lige prvaka 2018. godine, što je bio povijesni uspjeh. Njegova filozofija, u kojoj je momčad uvijek iznad pojedinca, te inzistiranje na karakteru igrača jednako kao i na tehničkim vještinama, postali su zaštitni znak njegovog rada.

Foto: Profimedia

Nakon Persepolisa, vodio je još reprezentacije Omana, s kojom je ostvario povijesnu pobjedu protiv Japana, i Kine, što mu je bio posljednji trenerski angažman.

Odlaskom Branka Ivankovića u mirovinu, nogometni svijet gubi istinskog gospodina i stručnjaka. Njegova ostavština nisu samo trofeji, već i generacije igrača i trenera koje je inspirirao. Kako je jednom izjavio za Tehran Times, najveća ostavština koju čovjek može ostaviti jest ljubav – "ljubav prema nogometu, sportu i učenju mladih". Upravo po tome će "Profesor" Ivanković i ostati upamćen.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija spremna za Švicarsku: Šipić će biti gost u vlastitoj kući