JEDAN OD NAJVEĆIH DINAMOVIH TALENATA SELI U PREDZADNJU MOMČAD LIGE: Nije uspio u Italiji, Modri ga odmah proslijedili dalje
JEDAN OD NAJVEĆIH DINAMOVIH TALENATA SELI U PREDZADNJU MOMČAD LIGE: /

Nije uspio u Italiji, Modri ga odmah proslijedili dalje

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Marin ove sezone nema niti jedan nastup u našem prvenstvu, no trebao bi dobiti priliku u redovima Lokosa da pokaže o kakvom se igraču radi

3.2.2021.
12:53
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Jedan od najtalentiranijih nogometaša Dinamove mlađe generacije Antonio Marin preselit će se na posudbu u zagrebačku Lokomotivu, pišu Sportske novosti.

Marin je bio ponajbolji igrač u europskim pohodima Dinamovih juniora, a donijelo mu je to i promaknuće u prvu momčad Modrih u listopadu prošle godine. No nije se u Italiji baš najbolje snašao i brzo se vratio u Zagreb.

Marin će tako svoju nogometnu karijeru nastaviti u pretposljednjoj momčadi Prve HNL. Lokomotiva se nalazi ove sezone u velikim problemima, a u posljednjem su kolu izgubili upravo od Dinama.

Marin ove sezone nema niti jedan nastup u našem prvenstvu, no trebao bi dobiti priliku u redovima Lokosa da pokaže o kakvom se igraču radi.

