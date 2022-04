Hrvatski reprezentativac Luka Modrić ove sezone naprosto oduševljava svojim predstavama. Iako će u rujnu napuniti 37 godina igra kao mladić i brojne igračke legende svakodnevno komentiraju i hvale hrvatskog maestra.

Zanimljivo je bilo tako ovog utorka slušati i gledati reakciju Rija Ferdinanda nakon što je Modrić nevjerojatnim dodavanjem namjestio gol Rodrygu kojim su osigurali produžetke protiv Chelseaja, a potom u njima i plasman u polufinale Lige prvaka.

"To dodavanje Luke Modrića razlog je zašto sam izgubio glas! To što on radi... ma, to je ilegalno! Vrištao sam Luka, Muka, kako god da mu je ime. Fenomenalno!", poručio je Ferdinand.

A nakon ove utakmice opet se počelo pričati o tome tko je najbolji veznjak u nogometnoj povijesti.

"Luka Modrić sjedi za istim stolom kao Zidane, Iniesta i Xavi i bit će upamćen kao jedan od najvećih veznjaka kada se umirovi", pojavio se tvit u studiju BT Sporta, na što je bivši branič Manchester Uniteda reagirao:

"Zidane nije za tim stolom, on je razina iznad njega. Xavi, Iniesta, Modrić i onda Zidane korak iznad. Modriću treba odati priznanje što je dosegnuo nivo Xavija i Inieste i što ravnopravno sjedi s takvim velikanima."